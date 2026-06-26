Homem é preso ao retirar pacote com notas falsas nos Correios

Siga o A TARDE no Google

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na quinta-feira, 25, após receber um pacote contendo cédulas falsas em uma agência dos Correios, no município de Irecê, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já era alvo de investigação por envolvimento com o crime de moeda falsa. As apurações indicavam que ele pretendia colocar o dinheiro em circulação durante os festejos de São Pedro da cidade, cuja programação tem início nesta sexta-feira, 26.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Foto: Reprodução TV São Fransisco

Apreensão

Durante a ação, os policiais apreenderam dez notas falsas de R$ 100, totalizando R$ 1 mil. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a delegacia responsável pela ocorrência.

O suspeito também foi conduzido à unidade policial, onde prestou depoimento. Ele foi liberado após ser ouvido e responderá ao processo em liberdade.

O caso segue sob investigação.