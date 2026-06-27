Confronto em reduto do CV deixa três mortos em Salvador

Três homens morreram após uma troca de tiros com policiais militares na madrugada deste sábado, 27, na localidade de Sucupira, no bairro de Santa Cruz, área que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Além das mortes, a ação resultou na apreensão de um fuzil, duas armas de fogo e drogas.

O Complexo do Nordeste de Amaralina é apontado pelas forças de segurança como um dos principais redutos do Comando Vermelho (CV) na Bahia, sendo considerado o quartel-general da facção criminosa no estado.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 30º BPM/Nordeste de Amaralina e da Rondesp Atlântico faziam patrulhamento pela região quando foram surpreendidas por disparos feitos por homens armados. Houve confronto, e os suspeitos correram para uma residência nas proximidades.

As primeiras informações apontavam que moradores poderiam estar sendo mantidos sob ameaça dentro do imóvel. No momento em que os policiais tentaram negociar a rendição dos suspeitos, as equipes voltaram a ser alvo de tiros. Diante da situação, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e a área passou a ser isolada.

Ainda conforme a PM, durante o cerco, os suspeitos tentaram deixar a residência atirando novamente contra os policiais, o que provocou um novo confronto. Após o fim dos disparos, três homens foram encontrados feridos. Eles chegaram a ser socorridos para uma unidade hospitalar da rede pública, mas não resistiram.

Na ação, os policiais apreenderam um fuzil Colt calibre 5,56, uma pistola Taurus PT-58 calibre .380, um revólver Rossi calibre .38, além de carregadores, munições e porções de cocaína e maconha. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que registrou a ocorrência e adotará as medidas cabíveis.