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MEC Livros amplia catálogo gratuito com clássicos em inglês e espanhol

Nova atualização reúne autores como Shakespeare, George Orwell e García Márquez

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
MEC Livros amplia catálogo gratuito com clássicos em inglês e espanhol
MEC Livros amplia catálogo gratuito com clássicos em inglês e espanhol - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) ampliou o acervo da plataforma MEC Livros com a inclusão de 7.832 obras em suas versões originais, em inglês e espanhol. A iniciativa busca incentivar a leitura e fortalecer o aprendizado de idiomas, oferecendo acesso gratuito a clássicos e obras contemporâneas da literatura mundial.

Entre os autores disponíveis em inglês estão William Shakespeare, Virginia Woolf, George Orwell e Emily Brontë. Já o acervo em espanhol reúne nomes como Gabriel García Márquez, Federico García Lorca e Teresa Orbegoso.

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Além dos títulos em língua estrangeira, a atualização também contempla novas obras em português, de diferentes gêneros literários, publicadas por editoras como HarperCollins Brasil, Fósforo, L&PM, Peirópolis, Ciranda, Callis e Hedra.

Com a expansão, o MEC Livros passa a disponibilizar 26.802 obras gratuitas, sendo 17.610 em português, 6.468 em inglês e 2.724 em espanhol, ampliando o acesso dos brasileiros à literatura nacional e internacional.

Integração com o MEC Idiomas

A ampliação do acervo complementa a proposta do MEC Idiomas, plataforma gratuita de ensino de inglês e espanhol. Os estudantes podem utilizar os livros para praticar a leitura de textos originais, reforçando o aprendizado adquirido nos cursos oferecidos pela ferramenta.

Disponível na versão web e em aplicativo, o MEC Idiomas oferece cerca de 800 aulas, distribuídas entre os níveis básico (A1) e avançado (C2). Atualmente, a plataforma conta com mais de 212 mil usuários ativos em todo o país.

Entre os recursos disponíveis estão:

  • testes de proficiência;
  • trilhas personalizadas de aprendizagem;
  • prática de conversação com apoio de inteligência artificial;
  • exercícios de reforço;
  • comunidades de aprendizagem;
  • emissão de certificados ao término das etapas do curso.

Segundo o MEC, a iniciativa integra a política do programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), com o objetivo de ampliar a formação linguística de estudantes, professores e profissionais da educação pública, promovendo maior acesso ao conhecimento e à diversidade cultural por meio da leitura.

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