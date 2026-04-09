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EDUCAÇÃO

Veja como acessar o MEC Livros no tablet da rede estadual da Bahia

Plataforma digital reúne milhares de obras e incentiva o hábito da leitura entre alunos

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

09/04/2026 - 12:18 h

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Estudante da rede estadual de ensino da Bahia
Estudante da rede estadual de ensino da Bahia -

Estudantes da rede estadual de ensino da Bahia já podem acessar de forma prática a plataforma MEC Livros por meio dos tablets distribuídos pelo Governo do Estado. Para visualizar o aplicativo, que já vem pré-instalado nos dispositivos, é necessário apenas reiniciar o aparelho para que o sistema seja atualizado.

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De acordo com a Secretaria da Educação do Estado (SEC), entre 2023 e 2025 já foram entregues 231.338 tablets aos alunos. Para 2026, a previsão é de que outros 400 mil equipamentos sejam distribuídos, ampliando o acesso às ferramentas digitais educacionais.

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O que é MEC Livros

O MEC Livros é uma plataforma digital gratuita criada pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de ampliar o acesso à leitura, modernizar o ensino e promover a integração de novas tecnologias no ambiente escolar.

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O aplicativo disponibiliza um acervo com cerca de oito mil obras de autores nacionais e internacionais, incluindo nomes como Clarice Lispector e Gabriel García Márquez. A biblioteca digital também reúne coleções de literatura nordestina e russa, além de sucessos editoriais como Harry Potter, Jogos Vorazes, O Hobbit e Eu Sou Malala.

Segundo o assessor para Inteligência Artificial (IA) na Educação da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Iuri Rubim, a iniciativa fortalece o uso pedagógico da tecnologia já presente no cotidiano dos estudantes.

“Esta é uma forma de consolidar e dar, cada vez mais, sentido às práticas e à tecnologia presente na sala de aula e na mão dos estudantes. Esse aplicativo vai ser muito útil para eles, pois vão poder diversificar leituras e o uso do próprio equipamento, com ampliação de oportunidades”, afirmou.

Prazo de empréstimo

Atualmente, cada obra pode ser emprestada por até 14 dias. Após esse período, o usuário pode renovar o empréstimo pelo mesmo prazo ou devolver o livro.

De acordo com o MEC, está em andamento a implementação de melhorias que permitirão a devolução a qualquer tempo, além da possibilidade de habilitar essa função a partir de 90% da leitura, ampliando a autonomia do usuário na gestão dos empréstimos.

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Bahia Educação Rowenna Brito

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