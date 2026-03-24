Bahia acelera alfabetização e quer chegar a 100%

Secretária Rowenna Brito em coletiva de imprensa no CAB - Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) revelam que a Bahia cresceu 19 pontos no índice de crianças alfabetizadas de 2024 para 2025. A análise dos 417 municípios aponta que 55% dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental estão alfabetizados, superando a meta estabelecida pelo MEC para 2025, que era de 50%.

As informações foram apresentadas pela secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito, nesta terça-feira, 24, durante entrevista coletiva realizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com a presença da reportagem de A TARDE.

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Segundo a secretária, a criação do Programa Bahia Alfabetizada foi uma das principais estratégias para alcançar os resultados.

“Quando partimos do entendimento que a garantia da alfabetização, ou seja, a atribuição de ensinar as crianças baianas a ler e escrever até os sete anos é do município, a gente entende a responsabilidade do Governo do Estado em intervir diretamente, ajudando os municípios a enfrentarem esse desafio e oferecendo todo o aparato necessário para virar esse jogo”, afirmou, destacando a determinação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues que a meta é chegar a 100%.

Na segunda-feira, 23, o avanço da Bahia na educação também foi reconhecido nacionalmente. Ao todo, 4.710 municípios e 18 estados foram premiados nas categorias ouro, prata e bronze na segunda edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. A cerimônia foi realizada em Brasília e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro da Educação, Camilo Santana.

Ações que contribuíram para o avanço na Bahia

Entre as principais medidas adotadas pela Bahia, a secretária destacou:

Distribuição de livros e materiais didáticos gratuitos para municípios com maiores dificuldades;

Elaboração de um plano de recuperação da aprendizagem com duração de dez semanas;

Articulação com órgãos de controle e entidades da sociedade civil;

Criação de comitês de monitoramento das políticas públicas;

Realização de encontros com gestores municipais;

Ampliação de convênios para construção de creches e melhoria da infraestrutura escolar.

Número de municípios com bons índices cresce

Os dados preliminares também mostram uma melhora significativa no desempenho dos municípios baianos. O número de cidades com mais de 60% das crianças alfabetizadas passou de 11 para 56. Já os municípios com menos de 25% de crianças alfabetizadas caiu de 58 para 10.

“Nossa expectativa é que, em 2026, não haja mais municípios neste último grupo, pois não podemos aceitar que 25% das crianças de um município não sejam alfabetizadas” reforçou a secretária Rowenna Brito.

Entre os destaques, foi citada a evolução do município de Macururé, no semiárido baiano. Segundo dados apresentados:

2023: 7% das crianças alfabetizadas;

2024: 14% (o dobro do ano anterior);

2025: 56% (um salto de 4x em relação a 2024).

Para a secretária, o avanço de Macururé demonstra a importância do esforço conjunto entre Estado e municípios.

“É o avanço do município, o esforço e o trabalho coletivo. Sabemos que quem faz a alfabetização é o município, mas quando o Estado chega com formação através das quatro universidades estaduais e com material pedagógico, isso apoia o município. Se não tiver um prefeito e uma prefeita com compromisso e com responsabilidade com a alfabetização, a gente não vai conseguir avançar ainda mais”, destacou.

Mobilização quer acelerar resultados até 2030

Presente na coletiva, o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso, também destacou a importância da cooperação entre as gestões. Ele detalhou ainda o calendário dos Encontros Territoriais 2026 do Movimento Bahia pela Educação, que reunirão gestores e especialistas para discutir estratégias de alfabetização.

A agenda prevê encontros em:

Ilhéus (31 de março);

Feira de Santana (14 de abril);

Vitória da Conquista (28 de abril);

Barreiras (12 de maio);

Eunápolis (26 de maio);

Salvador (9 de junho).

“Ninguém vai largar a mão de ninguém até a Bahia chegar no topo da educação. Estamos sempre construindo com o governo do Estado, com os secretários e com os prefeitos. E esse evento vai ser regional. Estamos construindo isso para poder não deixar relaxado. Nós vamos juntos até chegar no topo da educação no Brasil”, disse.

Especialistas apontam desafios e caminhos

O avanço da Bahia também foi reconhecido pela Aliança pela Alfabetização, iniciativa formada por organizações como Fundação Lemann e Instituto Natura. Para os especialistas, o crescimento mostra que o Estado retomou a trajetória de melhoria dos indicadores educacionais, mas o desafio agora é manter o ritmo.

Para o vice-presidente de Educação da Fundação Lemann, Felipe Proto, os resultados são fruto de decisões mais estruturadas, maior coordenação entre os municípios e do uso mais estratégico dos dados educacionais.

"Quando olhamos para a meta de 2030, o desafio não é apenas continuar avançando, mas acelerar. Isso implica aprofundar estratégias pedagógicas, priorizar os territórios com maiores defasagens e garantir maior consistência na implementação. A Bahia já demonstrou capacidade de avançar. O passo seguinte é transformar esse crescimento em garantia de aprendizagem para todas as crianças, sem exceção", afirmou Proto.

A superintendente do Instituto Natura Brasil, Maria Slemenson, também destacou o avanço como reflexo da consolidação de uma política pública estruturada, baseada na cooperação entre Estado e municípios.

Segundo ela, a parceria estratégica entre as redes de ensino tem sido um dos principais fatores para destravar os resultados da alfabetização. No entanto, o fato de ainda haver 45% das crianças fora do nível adequado de aprendizagem mostra que o desafio permanece significativo.

"Os principais gargalos podem estar na redução das desigualdades entre territórios e na garantia de que a qualidade da implementação chegue a todas as redes e escolas. A marca alcançada comprova que a engrenagem que combina apoio técnico, uso inteligente de dados e uma pactuação política de continuidade, que coloca a aprendizagem acima de qualquer ciclo de gestão, funciona de forma eficiente", destacou.

A secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, ressaltou que um dos maiores desafios para avançar ainda mais nos indicadores é o fortalecimento do engajamento da comunidade escolar e da sociedade como um todo. “É todo mundo compreender, a sociedade compreender o papel da educação como ferramenta de transformação da vida das pessoas”, disse.

Próximos passos para 2026

Para 2026, a meta estabelecida pelo MEC para a Bahia é atingir 56% de crianças alfabetizadas na idade adequada. Para alcançar esse objetivo, a Secretaria da Educação do Estado já prevê novas estratégias de apoio aos municípios.

A superintendente de Políticas para a Educação Básica da SEC, Helaine Souza, afirmou que o foco continuará sendo o fortalecimento da aprendizagem nos primeiros anos escolares.

“Nós seguimos com ações de apoio às prefeituras, com foco na aprendizagem das crianças até os sete anos, para que elas sigam com o conteúdo fortalecido ao longo do Ensino Fundamental e cheguem prontas ao Ensino Médio para iniciar a preparação para a universidade“, concluiu.

