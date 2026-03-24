Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AVANÇO NA EDUCAÇÃO

Bahia acelera alfabetização e quer chegar a 100%

Governo aposta em cooperação com cidades e instituições para atingir meta de 2030

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

24/03/2026 - 16:51 h | Atualizada em 24/03/2026 - 17:22

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Secretária Rowenna Brito em coletiva de imprensa no CAB
Secretária Rowenna Brito em coletiva de imprensa no CAB -

Dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) revelam que a Bahia cresceu 19 pontos no índice de crianças alfabetizadas de 2024 para 2025. A análise dos 417 municípios aponta que 55% dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental estão alfabetizados, superando a meta estabelecida pelo MEC para 2025, que era de 50%.

As informações foram apresentadas pela secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito, nesta terça-feira, 24, durante entrevista coletiva realizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com a presença da reportagem de A TARDE.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a secretária, a criação do Programa Bahia Alfabetizada foi uma das principais estratégias para alcançar os resultados.

“Quando partimos do entendimento que a garantia da alfabetização, ou seja, a atribuição de ensinar as crianças baianas a ler e escrever até os sete anos é do município, a gente entende a responsabilidade do Governo do Estado em intervir diretamente, ajudando os municípios a enfrentarem esse desafio e oferecendo todo o aparato necessário para virar esse jogo”, afirmou, destacando a determinação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues que a meta é chegar a 100%.

Na segunda-feira, 23, o avanço da Bahia na educação também foi reconhecido nacionalmente. Ao todo, 4.710 municípios e 18 estados foram premiados nas categorias ouro, prata e bronze na segunda edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. A cerimônia foi realizada em Brasília e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro da Educação, Camilo Santana.

Ações que contribuíram para o avanço na Bahia

Entre as principais medidas adotadas pela Bahia, a secretária destacou:

  • Distribuição de livros e materiais didáticos gratuitos para municípios com maiores dificuldades;
  • Elaboração de um plano de recuperação da aprendizagem com duração de dez semanas;
  • Articulação com órgãos de controle e entidades da sociedade civil;
  • Criação de comitês de monitoramento das políticas públicas;
  • Realização de encontros com gestores municipais;
  • Ampliação de convênios para construção de creches e melhoria da infraestrutura escolar.

Número de municípios com bons índices cresce

Os dados preliminares também mostram uma melhora significativa no desempenho dos municípios baianos. O número de cidades com mais de 60% das crianças alfabetizadas passou de 11 para 56. Já os municípios com menos de 25% de crianças alfabetizadas caiu de 58 para 10.

“Nossa expectativa é que, em 2026, não haja mais municípios neste último grupo, pois não podemos aceitar que 25% das crianças de um município não sejam alfabetizadas” reforçou a secretária Rowenna Brito.

Entre os destaques, foi citada a evolução do município de Macururé, no semiárido baiano. Segundo dados apresentados:

  • 2023: 7% das crianças alfabetizadas;
  • 2024: 14% (o dobro do ano anterior);
  • 2025: 56% (um salto de 4x em relação a 2024).

Para a secretária, o avanço de Macururé demonstra a importância do esforço conjunto entre Estado e municípios.

“É o avanço do município, o esforço e o trabalho coletivo. Sabemos que quem faz a alfabetização é o município, mas quando o Estado chega com formação através das quatro universidades estaduais e com material pedagógico, isso apoia o município. Se não tiver um prefeito e uma prefeita com compromisso e com responsabilidade com a alfabetização, a gente não vai conseguir avançar ainda mais”, destacou.

Mobilização quer acelerar resultados até 2030

Presente na coletiva, o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso, também destacou a importância da cooperação entre as gestões. Ele detalhou ainda o calendário dos Encontros Territoriais 2026 do Movimento Bahia pela Educação, que reunirão gestores e especialistas para discutir estratégias de alfabetização.

A agenda prevê encontros em:

  • Ilhéus (31 de março);
  • Feira de Santana (14 de abril);
  • Vitória da Conquista (28 de abril);
  • Barreiras (12 de maio);
  • Eunápolis (26 de maio);
  • Salvador (9 de junho).

“Ninguém vai largar a mão de ninguém até a Bahia chegar no topo da educação. Estamos sempre construindo com o governo do Estado, com os secretários e com os prefeitos. E esse evento vai ser regional. Estamos construindo isso para poder não deixar relaxado. Nós vamos juntos até chegar no topo da educação no Brasil”, disse.

Especialistas apontam desafios e caminhos

O avanço da Bahia também foi reconhecido pela Aliança pela Alfabetização, iniciativa formada por organizações como Fundação Lemann e Instituto Natura. Para os especialistas, o crescimento mostra que o Estado retomou a trajetória de melhoria dos indicadores educacionais, mas o desafio agora é manter o ritmo.

Leia Também:

Bahia convoca mais de 400 professores aprovados em concurso
A TARDE Educação leva formação a professores do Recôncavo
Construção de novo campus do IFBA recebe autorização do MEC

Para o vice-presidente de Educação da Fundação Lemann, Felipe Proto, os resultados são fruto de decisões mais estruturadas, maior coordenação entre os municípios e do uso mais estratégico dos dados educacionais.

"Quando olhamos para a meta de 2030, o desafio não é apenas continuar avançando, mas acelerar. Isso implica aprofundar estratégias pedagógicas, priorizar os territórios com maiores defasagens e garantir maior consistência na implementação. A Bahia já demonstrou capacidade de avançar. O passo seguinte é transformar esse crescimento em garantia de aprendizagem para todas as crianças, sem exceção", afirmou Proto.

A superintendente do Instituto Natura Brasil, Maria Slemenson, também destacou o avanço como reflexo da consolidação de uma política pública estruturada, baseada na cooperação entre Estado e municípios.

Segundo ela, a parceria estratégica entre as redes de ensino tem sido um dos principais fatores para destravar os resultados da alfabetização. No entanto, o fato de ainda haver 45% das crianças fora do nível adequado de aprendizagem mostra que o desafio permanece significativo.

"Os principais gargalos podem estar na redução das desigualdades entre territórios e na garantia de que a qualidade da implementação chegue a todas as redes e escolas. A marca alcançada comprova que a engrenagem que combina apoio técnico, uso inteligente de dados e uma pactuação política de continuidade, que coloca a aprendizagem acima de qualquer ciclo de gestão, funciona de forma eficiente", destacou.

A secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, ressaltou que um dos maiores desafios para avançar ainda mais nos indicadores é o fortalecimento do engajamento da comunidade escolar e da sociedade como um todo. “É todo mundo compreender, a sociedade compreender o papel da educação como ferramenta de transformação da vida das pessoas”, disse.

Próximos passos para 2026

Para 2026, a meta estabelecida pelo MEC para a Bahia é atingir 56% de crianças alfabetizadas na idade adequada. Para alcançar esse objetivo, a Secretaria da Educação do Estado já prevê novas estratégias de apoio aos municípios.

A superintendente de Políticas para a Educação Básica da SEC, Helaine Souza, afirmou que o foco continuará sendo o fortalecimento da aprendizagem nos primeiros anos escolares.

“Nós seguimos com ações de apoio às prefeituras, com foco na aprendizagem das crianças até os sete anos, para que elas sigam com o conteúdo fortalecido ao longo do Ensino Fundamental e cheguem prontas ao Ensino Médio para iniciar a preparação para a universidade“, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Educação Rowenna Brito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Secretária Rowenna Brito em coletiva de imprensa no CAB
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Secretária Rowenna Brito em coletiva de imprensa no CAB
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Secretária Rowenna Brito em coletiva de imprensa no CAB
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Secretária Rowenna Brito em coletiva de imprensa no CAB
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x