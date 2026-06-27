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EDUCAÇÃO

Itália abre intercâmbio com bolsa de 1,5 mil euros; confira

Programa voltado a latino-americanos oferece bolsa por até seis meses

Isabela Cardoso
Por
Roma, Italia
Roma, Italia - Foto: Reprodução | Wikipedia

A Organização Internacional Ítalo-Latino-Americana (IILA) está com inscrições abertas para um programa de intercâmbio na Itália voltado a latino-americanos. A iniciativa oferece bolsas de 1,5 mil euros por mês para estágios de especialização e atualização profissional, com duração entre três e seis meses.

Os interessados podem se inscrever até 30 de setembro, por meio de formulário eletrônico. O programa é financiado pela Direção-Geral para a Cooperação ao Desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália (DGCS/MAE).

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Bolsa cobre despesas durante a estadia

Segundo informações divulgadas pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), a bolsa mensal de 1,5 mil euros deverá ser utilizada para custear despesas com moradia, alimentação, assistência à saúde e eventuais responsabilidades civis durante a permanência no país europeu.

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As passagens aéreas, os custos com visto e demais despesas relacionadas à viagem ficam sob responsabilidade do participante selecionado.

O período de permanência na Itália poderá variar entre três e seis meses, conforme o projeto aprovado.

Áreas contempladas pelo programa

O intercâmbio é destinado a candidatos que pretendem desenvolver projetos de pesquisa, aperfeiçoamento ou especialização em uma das seguintes áreas:

  • Agroalimentos e tecnologias alimentares;
  • Sustentabilidade ambiental e energias renováveis;
  • Ciências da vida e biotecnologia;
  • Ciências e tecnologias espaciais;
  • Patrimônio cultural e práticas criativas contemporâneas.

Quem pode participar

Para concorrer a uma das bolsas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

  • Ter cidadania e residência em um dos países-membros da IILA na América Latina;
  • Ter até 35 anos de idade. Para candidatas com filhos, o limite é ampliado em um ano por filho, até o máximo de três anos;
  • Possuir diploma de graduação em área relacionada ao projeto e experiência comprovada;
  • Apresentar um pré-projeto de pesquisa, estágio ou curso compatível com o período da bolsa;
  • Obter uma carta de aceitação da instituição italiana onde pretende desenvolver as atividades;
  • Garantir que a experiência seja concluída até 31 de janeiro de 2028.

Instituição deve ser escolhida pelo candidato

A IILA informa que cada candidato deverá identificar, por conta própria, uma universidade, centro de pesquisa ou instituição pública ou privada sediada na Itália compatível com seu projeto.

Após o contato direto com a instituição e a aprovação da proposta, será necessário apresentar uma carta oficial de aceitação, emitida em papel timbrado e assinada por um representante da entidade, contendo informações sobre o projeto e o período da bolsa.

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Educação intercâmbio Itália

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