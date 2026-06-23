Instituto oferece cursos gratuitos com mais de 700 vagas em Salvador

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Com 707 vagas abertas, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está oferecendo mais de 10 opções de cursos gratuitos para jovens que buscam um qualificação profissional em Salvador.

O intuito é ampliar os conhecimentos, desenvolver competências e fortalecer o potencial de geração de renda para melhorar a participação nas oportunidades do mercado de trabalho.

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Entre as áreas oferecidas estão empregabilidade, idiomas, tecnologia, comunicação, gestão, marketing, recursos humanos, fotografia, teatro e beleza.

Inscrição

Para se inscrever, é necessário estar cursando ou ter concluído o ensino médio em escola pública e residir nos bairros próximos ao Salvador Norte Shopping (São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange ) ou ao Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia e Boca do Rio).

Para mais informações entre em contato com os WhatsApps ou Instagram:

IJCPM Salvador Norte - 71 9 8171-6202

IJCPM Salvador Shopping - 71 9 8263-5530

Instagram: @ijcpm

Cursos oferecidos

Alguns cursos possuem requisitos específicos de idade e escolaridade.



IJCPM Salvador Norte Shopping

Curso de podcast

Período: 7 de julho a 1° de setembro de 2026

Dias: Segundas e terças-feiras

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 54h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

Inglês básico B2

Período: 7 de julho a 29 de setembro de 2026

Dias: Segundas e quartas-feiras

Horário: 10h às 12h

Carga horária: 50h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 30 anos

Inglês básico B1

Período: 8 de julho a 30 de setembro de 2026

Dias: Terças-feiras

Horário: 9h às 12h

Carga horária: 39h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 30 anos

Multidisciplinar - Turma da manhã

Período: 8 de julho a 31 de agosto de 2026

Dias: Segundas, terças e quartas-feiras

Horário: 9h às 12h

Carga horária: 56h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

Multidisciplinar - Turma da tarde

Período: 8 de julho a 31 de agosto de 2026

Dias: Segundas, terças e quartas-feiras

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 56h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

Teatro

Período: 9 de julho a 20 de agosto de 2026

Dias: Terças e quartas-feiras

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 28h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

Gestão de mídias

Período: 15 de julho a 31 de agosto de 2026

Dias: Segundas e quartas-feiras

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 42h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

Web designer

Período: 6 de julho a 18 de agosto de 2026

Dias: Terças e quintas-feiras

Horário: 9h às 12h

Carga horária: 44h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

Assistente de RH (Parceria com o Senac)

Período: 27 de julho a 4 de novembro de 2026

Dias: Segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 160h

Pré-requisitos: Ensino médio cursando | Idade mínima de 15 anos

Assistente financeiro (Parceria com o Senac)

Período: 27 de julho a 4 de novembro de 2026

Dias: Segunda a sexta-feira

Horário: 13h30 às 17h30

Carga horária: 160h

Pré-requisitos: Ensino médio cursando | Idade mínima de 16 anos

Marketing digital - Turma da manhã

Período: 10 de julho a 28 de agosto de 2026

Dias: Sextas-feiras

Horário: 8h às 11h

Carga horária: 20h

Pré-requisitos: Ensino médio completo | Idade mínima de 18 anos

Marketing digital - Turma da tarde

Período: 10 de julho a 28 de agosto de 2026

Dias: Sextas-feiras

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 20h

Pré-requisitos: Ensino médio completo | Idade mínima de 18 anos

Manicure iniciante

Período: 6 a 22 de julho de 2026

Dias: Segundas e quartas-feiras

Horário: 10h às 12h

Carga horária: 12h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | Idade mínima de 18 anos

IJCPM Salvador Shopping

Trilha do primeiro emprego

Período: 7 de julho a 1° de setembro de 2026

Dias: Segundas e terças-feiras

Horário: 9h às 12h

Carga horária: 56h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

Inglês básico B2

Período: 7 de julho a 29 de setembro de 2026

Dias: Terças e quintas-feiras

Horário: 10h às 12h

Carga horária: 50h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 30 anos

Inglês básico B1

Período: 8 de julho a 30 de setembro de 202

Dias: Quartas-feiras

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 39h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 30 anos

Multidisciplinar - Turma da manhã

Período: 8 de julho a 31 de agosto de 2026

Dias: Quartas, quintas e sextas-feiras

Horário: 9h às 12h

Carga horária: 56h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

Multidisciplinar - Turma da tarde

Período: 8 de julho a 31 de agosto de 2026

Dias: Quartas, quintas e sextas-feiras

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 56h

Perfil: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

Assistente de RH

Período: 8 de julho a 7 de outubro de 2026

Dias: Segundas e quartas-feira

Horário: 9h às 12h

Carga horária: 80h

Pré-requisitos: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

Teatro

Período: 7 de julho a 24 de agosto de 2026

Dias: Quintas e sextas-feiras

Horário: 14h às 17

Carga horária: 28h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

Story maker

Período: 15 de julho a 31 de agosto de 202

Dias: Segundas e quartas-feiras

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 42h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

Informática

Período: 6 de julho a 18 de agosto de 2026

Dias: Segundas e quartas-feiras

Horário: 9h às 12h

Carga horária: 44h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

Fotografia

Período: 8 de julho a 19 de agosto de 2026

Dias: Terças e sextas-feiras

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 33h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

Manicure iniciante

Período: 3 a 19 de agosto de 2026

Dias: Segundas e quartas-feiras

Horário: 10h às 12h

Carga horária: 12h

Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos