QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Instituto oferece cursos gratuitos com mais de 700 vagas em Salvador
Inscrições são voltadas para jovens que desejam desenvolver competências para o mercado de trabalho
Com 707 vagas abertas, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está oferecendo mais de 10 opções de cursos gratuitos para jovens que buscam um qualificação profissional em Salvador.
O intuito é ampliar os conhecimentos, desenvolver competências e fortalecer o potencial de geração de renda para melhorar a participação nas oportunidades do mercado de trabalho.
Entre as áreas oferecidas estão empregabilidade, idiomas, tecnologia, comunicação, gestão, marketing, recursos humanos, fotografia, teatro e beleza.
Inscrição
Para se inscrever, é necessário estar cursando ou ter concluído o ensino médio em escola pública e residir nos bairros próximos ao Salvador Norte Shopping (São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange ) ou ao Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia e Boca do Rio).
Para mais informações entre em contato com os WhatsApps ou Instagram:
- IJCPM Salvador Norte - 71 9 8171-6202
- IJCPM Salvador Shopping - 71 9 8263-5530
- Instagram: @ijcpm
Cursos oferecidos
Alguns cursos possuem requisitos específicos de idade e escolaridade.
IJCPM Salvador Norte Shopping
- Curso de podcast
Período: 7 de julho a 1° de setembro de 2026
Dias: Segundas e terças-feiras
Horário: 14h às 17h
Carga horária: 54h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
- Inglês básico B2
Período: 7 de julho a 29 de setembro de 2026
Dias: Segundas e quartas-feiras
Horário: 10h às 12h
Carga horária: 50h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 30 anos
- Inglês básico B1
Período: 8 de julho a 30 de setembro de 2026
Dias: Terças-feiras
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 39h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 30 anos
- Multidisciplinar - Turma da manhã
Período: 8 de julho a 31 de agosto de 2026
Dias: Segundas, terças e quartas-feiras
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 56h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
- Multidisciplinar - Turma da tarde
Período: 8 de julho a 31 de agosto de 2026
Dias: Segundas, terças e quartas-feiras
Horário: 14h às 17h
Carga horária: 56h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
- Teatro
Período: 9 de julho a 20 de agosto de 2026
Dias: Terças e quartas-feiras
Horário: 14h às 17h
Carga horária: 28h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
- Gestão de mídias
Período: 15 de julho a 31 de agosto de 2026
Dias: Segundas e quartas-feiras
Horário: 14h às 17h
Carga horária: 42h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
- Web designer
Período: 6 de julho a 18 de agosto de 2026
Dias: Terças e quintas-feiras
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 44h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
- Assistente de RH (Parceria com o Senac)
Período: 27 de julho a 4 de novembro de 2026
Dias: Segunda a sexta-feira
Horário: 8h às 12h
Carga horária: 160h
Pré-requisitos: Ensino médio cursando | Idade mínima de 15 anos
Leia Também:
- Assistente financeiro (Parceria com o Senac)
Período: 27 de julho a 4 de novembro de 2026
Dias: Segunda a sexta-feira
Horário: 13h30 às 17h30
Carga horária: 160h
Pré-requisitos: Ensino médio cursando | Idade mínima de 16 anos
- Marketing digital - Turma da manhã
Período: 10 de julho a 28 de agosto de 2026
Dias: Sextas-feiras
Horário: 8h às 11h
Carga horária: 20h
Pré-requisitos: Ensino médio completo | Idade mínima de 18 anos
- Marketing digital - Turma da tarde
Período: 10 de julho a 28 de agosto de 2026
Dias: Sextas-feiras
Horário: 14h às 17h
Carga horária: 20h
Pré-requisitos: Ensino médio completo | Idade mínima de 18 anos
- Manicure iniciante
Período: 6 a 22 de julho de 2026
Dias: Segundas e quartas-feiras
Horário: 10h às 12h
Carga horária: 12h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | Idade mínima de 18 anos
IJCPM Salvador Shopping
- Trilha do primeiro emprego
Período: 7 de julho a 1° de setembro de 2026
Dias: Segundas e terças-feiras
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 56h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
- Inglês básico B2
Período: 7 de julho a 29 de setembro de 2026
Dias: Terças e quintas-feiras
Horário: 10h às 12h
Carga horária: 50h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 30 anos
- Inglês básico B1
Período: 8 de julho a 30 de setembro de 202
Dias: Quartas-feiras
Horário: 14h às 17h
Carga horária: 39h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 30 anos
- Multidisciplinar - Turma da manhã
Período: 8 de julho a 31 de agosto de 2026
Dias: Quartas, quintas e sextas-feiras
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 56h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
- Multidisciplinar - Turma da tarde
Período: 8 de julho a 31 de agosto de 2026
Dias: Quartas, quintas e sextas-feiras
Horário: 14h às 17h
Carga horária: 56h
Perfil: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
- Assistente de RH
Período: 8 de julho a 7 de outubro de 2026
Dias: Segundas e quartas-feira
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 80h
Pré-requisitos: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
- Teatro
Período: 7 de julho a 24 de agosto de 2026
Dias: Quintas e sextas-feiras
Horário: 14h às 17
Carga horária: 28h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
Leia Também:
- Story maker
Período: 15 de julho a 31 de agosto de 202
Dias: Segundas e quartas-feiras
Horário: 14h às 17h
Carga horária: 42h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
- Informática
Período: 6 de julho a 18 de agosto de 2026
Dias: Segundas e quartas-feiras
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 44h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
- Fotografia
Período: 8 de julho a 19 de agosto de 2026
Dias: Terças e sextas-feiras
Horário: 14h às 17h
Carga horária: 33h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
- Manicure iniciante
Período: 3 a 19 de agosto de 2026
Dias: Segundas e quartas-feiras
Horário: 10h às 12h
Carga horária: 12h
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando | 16 a 24 anos