Fim de paralisação mobiliza força-tarefa na limpeza urbana de Salvador

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Após avanços nas negociações entre a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública da Bahia (Sindilimp-BA), a paralisação de garis e margaridas foi encerrada nesta terça-feira, 23.

Para acelerar a normalização do serviço na capital baiana, o município montou uma operação emergencial em conjunto com as empresas concessionárias do setor.

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Cronograma

De acordo com o cronograma de retomada, a coleta de resíduos sólidos recomeça de forma gradual no turno da noite desta terça e vai passar a funcionar com 100% da capacidade a partir desta quarta-feira, 24.

Na mesma data, os demais serviços de conservação e limpeza urbana também serão integralmente restabelecidos em toda a cidade.

O presidente da Limpurb, Carlos Augusto, ressaltou a legitimidade do direito de manifestação dos trabalhadores, mas enfatizou que o foco da gestão, neste momento, é mitigar os impactos do movimento no menor tempo possível.

"Sei que os garis e margaridas desempenham um papel essencial para o funcionamento da nossa cidade e respeito a luta da categoria", declarou Carlos Augusto. "No entanto, por se tratar de um serviço essencial, os impactos da paralisação precisam ser sanados com brevidade. Por isso, mobilizamos uma verdadeira força-tarefa, com equipes e veículos atuando de forma emergencial."

O plano de contingência vai mobilizar todo o efetivo operacional disponível para garantir que o fluxo regular de descarte e coleta seja normalizado nos bairros soteropolitanos nos próximos dias.