Toyota produz último Corolla e encerra fábrica após 28 anos no Brasil

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A Toyota deu adeus a uma de suas fábricas mais emblemáticas no Brasil. A montadora produziu o último Corolla sedã na unidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, encerrando um ciclo de 28 anos de operação. A cerimônia aconteceu no último sábado, 20,

O fechamento definitivo da planta está marcado para o dia 30 de junho. Durante quase três décadas de funcionamento, a unidade fabricou mais de 1 milhão de veículos e chegou a reunir cerca de 1,5 mil trabalhadores.

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Despedida marcou fim de uma era

O último Corolla produzido na fábrica foi apresentado aos funcionários durante uma cerimônia organizada pela própria empresa. Em clima de despedida, o veículo percorreu um tapete vermelho, simbolizando o encerramento da produção do modelo em Indaiatuba.

Inaugurada em 1998, a unidade se consolidou como uma das mais importantes da Toyota no país. Segundo a montadora, o local também entrou para a história ao produzir os primeiros veículos híbridos flex do mundo.

Produção agora fica concentrada em Sorocaba



Com o encerramento das atividades em Indaiatuba, a Toyota concluiu a transferência da produção do Corolla sedã para o complexo industrial de Sorocaba, também localizado no interior paulista.

A mudança integra o processo de reorganização industrial anunciado pela fabricante em 2024. De acordo com a empresa, a concentração das operações em Sorocaba deve proporcionar maior integração entre as linhas produtivas, ganhos logísticos e alinhamento com metas globais de sustentabilidade.

A transferência já havia sido antecipada quando a montadora anunciou um plano de investimentos de R$ 11 bilhões no Brasil até 2030.

Nova unidade deve criar 2 mil vagas

Além de absorver a produção do Corolla, Sorocaba também receberá uma nova fábrica da Toyota. A inauguração da unidade está prevista para novembro deste ano e será voltada à produção de novos veículos e modelos equipados com tecnologia híbrida.

Segundo a empresa, a expansão faz parte da estratégia de modernização da operação brasileira e tem potencial para gerar cerca de 2 mil novos empregos.

Com a nova estrutura, Sorocaba passa a concentrar as principais atividades industriais da fabricante no país.

Encerramento passou por negociações

O fechamento da fábrica de Indaiatuba foi anunciado oficialmente em março de 2024 e envolveu uma série de negociações entre a empresa e os trabalhadores.

Durante o processo, funcionários realizaram paralisações e reivindicaram melhorias nas condições oferecidas para adesão ao Programa de Demissão Voluntária (PDV) e para transferência à unidade de Sorocaba. O impasse chegou a resultar em disputas judiciais relacionadas à retirada de equipamentos da fábrica.

Posteriormente, a Toyota e o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região firmaram um acordo sobre as condições de transferência dos empregados e adesão ao PDV, encerrando as divergências.

A montadora afirma que todo o processo ocorreu por meio de negociações com os trabalhadores, sem a realização de demissões unilaterais.

Presente no Brasil há 68 anos, a Toyota produz atualmente modelos como Corolla, Corolla Cross e Yaris Cross, destinados tanto ao mercado nacional quanto à exportação para outros países da América Latina.