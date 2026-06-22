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GUERRA DOS SUVS

Haval H6: versão de entrada tem novo preço para desbancar concorrentes

Modelo da GWM amplia competitividade frente a SUVs compactos e médios de diferentes marcas

Jair Mendonça Jr
Por
Haval H6
Haval H6 - Foto: Divulgação GWM

A Great Wall Motors (GWM) ajustou a tabela de preços do Haval H6 no Brasil. A versão de entrada agora é comercializada por R$ 167.991. Com esta alteração, o modelo amplia sua competitividade frente a SUVs compactos e médios de diferentes marcas.

Ficha técnica do Haval H6 HEV

Haval H6
Haval H6 - Foto: Divulgação GWM
  • Motorização: 1.5 Turbo a gasolina + motor elétrico
  • Potência combinada: 243 cv
  • Torque combinado: 53,9 kgfm
  • Transmissão: DHT (Dedicated Hybrid Transmission)
  • Tração: dianteira
  • Aceleração (0 a 100 km/h): 7,9 segundos
  • Consumo (Inmetro): 13,8 km/l na cidade / 12,0 km/l na estrada
  • Comprimento: 4.683 mm
  • Largura: 1.886 mm
  • Altura: 1.730 mm
  • Entre-eixos: 2.738 mm
  • Porta-malas: 560 litros

Principais equipamentos

Interior / Haval H6
Interior / Haval H6 - Foto: Marlos Ney Vidal / Autos Segredos
  • Segurança: 7 airbags, controle de estabilidade, frenagem autônoma de emergência e alerta de ponto cego.
  • Conectividade: central multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto (sem fio).
  • Assistência: piloto automático adaptativo (ACC), sistema de permanência em faixa e leitura de placas de sinalização.
  • Conforto: ar-condicionado digital de duas zonas, bancos com ajuste elétrico e teto solar panorâmico.

Versões e valores

  • Haval H6 HEV (entrada): R$ 167.991
  • Haval H6 PHEV (plug-in): consulte concessionária para valores atualizados
  • Haval H6 GT (topo): consulte concessionária para valores atualizados

Principais concorrentes e valores

Fiat Pulse

  • Faixa de preço: R$ 113.990 a R$ 158.990
  • Versões: inclui desde a opção de entrada Drive 1.3 até a topo de linha Abarth.

Fiat Fastback

  • Faixa de preço: R$ 119.990 a R$ 175.990
  • Versões: disponível em configurações Turbo 200 e Limited T270.

Jeep Compass

  • Faixa de preço: R$ 147.990 a R$ 174.990 (valores sujeitos a ofertas promocionais)
  • Versões: foco na versão Sport T270 como entrada.

Honda HR-V

  • Faixa de preço: R$ 214.000 (referência para versão Touring)
  • Versões: posicionamento de mercado superior em relação às faixas de preço de entrada dos concorrentes listados.

Nota: os preços podem variar de acordo com a concessionária, região, pintura e promoções vigentes no momento da consulta.

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Haval novo carro da GWM SUV

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