GUERRA DOS SUVS
Haval H6: versão de entrada tem novo preço para desbancar concorrentes
Modelo da GWM amplia competitividade frente a SUVs compactos e médios de diferentes marcas
A Great Wall Motors (GWM) ajustou a tabela de preços do Haval H6 no Brasil. A versão de entrada agora é comercializada por R$ 167.991. Com esta alteração, o modelo amplia sua competitividade frente a SUVs compactos e médios de diferentes marcas.
Ficha técnica do Haval H6 HEV
- Motorização: 1.5 Turbo a gasolina + motor elétrico
- Potência combinada: 243 cv
- Torque combinado: 53,9 kgfm
- Transmissão: DHT (Dedicated Hybrid Transmission)
- Tração: dianteira
- Aceleração (0 a 100 km/h): 7,9 segundos
- Consumo (Inmetro): 13,8 km/l na cidade / 12,0 km/l na estrada
- Comprimento: 4.683 mm
- Largura: 1.886 mm
- Altura: 1.730 mm
- Entre-eixos: 2.738 mm
- Porta-malas: 560 litros
Principais equipamentos
- Segurança: 7 airbags, controle de estabilidade, frenagem autônoma de emergência e alerta de ponto cego.
- Conectividade: central multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto (sem fio).
- Assistência: piloto automático adaptativo (ACC), sistema de permanência em faixa e leitura de placas de sinalização.
- Conforto: ar-condicionado digital de duas zonas, bancos com ajuste elétrico e teto solar panorâmico.
Versões e valores
- Haval H6 HEV (entrada): R$ 167.991
- Haval H6 PHEV (plug-in): consulte concessionária para valores atualizados
- Haval H6 GT (topo): consulte concessionária para valores atualizados
Principais concorrentes e valores
Fiat Pulse
- Faixa de preço: R$ 113.990 a R$ 158.990
- Versões: inclui desde a opção de entrada Drive 1.3 até a topo de linha Abarth.
Fiat Fastback
- Faixa de preço: R$ 119.990 a R$ 175.990
- Versões: disponível em configurações Turbo 200 e Limited T270.
Jeep Compass
- Faixa de preço: R$ 147.990 a R$ 174.990 (valores sujeitos a ofertas promocionais)
- Versões: foco na versão Sport T270 como entrada.
Honda HR-V
- Faixa de preço: R$ 214.000 (referência para versão Touring)
- Versões: posicionamento de mercado superior em relação às faixas de preço de entrada dos concorrentes listados.
Nota: os preços podem variar de acordo com a concessionária, região, pintura e promoções vigentes no momento da consulta.