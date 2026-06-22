Haval H6: versão de entrada tem novo preço para desbancar concorrentes

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A Great Wall Motors (GWM) ajustou a tabela de preços do Haval H6 no Brasil. A versão de entrada agora é comercializada por R$ 167.991. Com esta alteração, o modelo amplia sua competitividade frente a SUVs compactos e médios de diferentes marcas.

Ficha técnica do Haval H6 HEV

Haval H6 - Foto: Divulgação GWM

Motorização : 1.5 Turbo a gasolina + motor elétrico

: 1.5 Turbo a gasolina + motor elétrico Potência combinada : 243 cv

: 243 cv Torque combinado : 53,9 kgfm

: 53,9 kgfm Transmissão : DHT ( Dedicated Hybrid Transmission )

: DHT ( ) Tração : dianteira

: dianteira Aceleração (0 a 100 km/h) : 7,9 segundos

: 7,9 segundos Consumo (Inmetro) : 13,8 km/l na cidade / 12,0 km/l na estrada

: 13,8 km/l na cidade / 12,0 km/l na estrada Comprimento : 4.683 mm

: 4.683 mm Largura : 1.886 mm

: 1.886 mm Altura : 1.730 mm

: 1.730 mm Entre-eixos : 2.738 mm

: 2.738 mm Porta-malas : 560 litros

Principais equipamentos

Interior / Haval H6 - Foto: Marlos Ney Vidal / Autos Segredos

Segurança : 7 airbags, controle de estabilidade, frenagem autônoma de emergência e alerta de ponto cego.

: 7 airbags, controle de estabilidade, frenagem autônoma de emergência e alerta de ponto cego. Conectividade : central multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto (sem fio).

: central multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto (sem fio). Assistência : piloto automático adaptativo (ACC), sistema de permanência em faixa e leitura de placas de sinalização.

: piloto automático adaptativo (ACC), sistema de permanência em faixa e leitura de placas de sinalização. Conforto : ar-condicionado digital de duas zonas, bancos com ajuste elétrico e teto solar panorâmico.

Versões e valores

Haval H6 HEV (entrada) : R$ 167.991

: R$ 167.991 Haval H6 PHEV (plug-in) : consulte concessionária para valores atualizados

: consulte concessionária para valores atualizados Haval H6 GT (topo) : consulte concessionária para valores atualizados

Principais concorrentes e valores

Fiat Pulse

Faixa de preço : R$ 113.990 a R$ 158.990

: R$ 113.990 a R$ 158.990 Versões : inclui desde a opção de entrada Drive 1.3 até a topo de linha Abarth.

Fiat Fastback

Faixa de preço : R$ 119.990 a R$ 175.990

: R$ 119.990 a R$ 175.990 Versões : disponível em configurações Turbo 200 e Limited T270.

Jeep Compass

Faixa de preço : R$ 147.990 a R$ 174.990 (valores sujeitos a ofertas promocionais)

: R$ 147.990 a R$ 174.990 (valores sujeitos a ofertas promocionais) Versões : foco na versão Sport T270 como entrada.

Honda HR-V

Faixa de preço : R$ 214.000 (referência para versão Touring)

: R$ 214.000 (referência para versão Touring) Versões : posicionamento de mercado superior em relação às faixas de preço de entrada dos concorrentes listados.

Nota: os preços podem variar de acordo com a concessionária, região, pintura e promoções vigentes no momento da consulta.