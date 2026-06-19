POSTURA MAIS AGRESSIVA
Nova RAM 1500: design, tecnologia e performance da nova geração
Conheça a nova geração da RAM 1500 que une tecnologia de ponta, design imponente e performance bruta
A nova RAM 1500 2026 chega combiando a força bruta característica da marca com um nível de conforto tecnológico comparável aos SUVs de alto luxo.
O design exterior traz uma grade frontal imponente e redesenhada, conferindo uma postura mais agressiva e moderna. A iluminação em LED foi totalmente revista, garantindo melhor visibilidade e uma assinatura visual inconfundível.
Sob o capô
A engenharia focou na eficiência, mantendo o alto torque que garante mais capacidade de reboque e agilidade em qualquer terreno. Por dentro, uma central multimídia de última geração e um cockpit totalmente digital.
O isolamento acústico aprimorado e o uso de materiais nobres no acabamento transformam a cabine em um ambiente de tranquilidade, mesmo nas condições mais adversas de uso.
Ficha técnica completa
Motorização e Performance
- Motor: disponível com o lendário V8 HEMI ou a nova motorização Hurricane Biturbo (conforme o mercado).
- Transmissão: automática de 8 velocidades com conversor de torque.
- Tração: 4x4 com sistema de reduzida e modos de condução selecionáveis (off-road, sport, snow, etc.).
- Performance: foco em alto torque em baixas rotações para arrancadas ágeis e capacidade superior de reboque.
Suspensão e capacidade
- Suspensão: sistema pneumático ativo (Active-Level™) com ajuste automático de altura e nivelamento.
- Capacidade de reboque: até 5.700 kg (varia conforme a versão e configuração do trem de força).
- Sistema de carga: presença do RamBox (compartimentos estanque e iluminados nas laterais da caçamba).
Tecnologia e conectividade
- Central multimídia: tela vertical de 14,5 polegadas com sistema Uconnect de última geração.
- Painel de instrumentos: luster 100% digital, configurável e com integração de mapas.
- Assistência ao motorista: nível 2 de condução autônoma (piloto automático adaptativo com centralização de faixa).
- Visibilidade: sistema de câmeras 360° com visão panorâmica e detecção de obstáculos.
Dimensões e estrutura
- Iluminação: conjunto óptico Full LED com assinatura visual diurna e faróis adaptativos.
- Construção: chassi de longarinas de alta resistência projetado para durabilidade extrema e segurança.
- Conforto: isolamento acústico ativo com cancelamento de ruído e materiais de acabamento premium (couro, madeira e alumínio escovado).
Versões e valores estimados
A linha 2026 da RAM 1500 foca em atender desde o uso profissional de luxo até entusiastas de off-road extremo. Os preços podem variar de acordo com impostos locais e pacotes de customização:
RAM 1500 Laramie: foco no equilíbrio entre luxo e utilidade. Ideal para uso urbano e viagens familiares.
- Preço Estimado: A partir de R$ 550.000
RAM 1500 Limited: versão topo de linha com acabamento em couro premium, som assinado e teto solar panorâmico.
- Preço estimado: a partir de R$ 620.000
RAM 1500 Rebel: voltada ao desempenho off-road, com pneus de uso misto e suspensão elevada de fábrica.
- Preço Estimado: A partir de R$ 580.000