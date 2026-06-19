Nova RAM 1500: design, tecnologia e performance da nova geração

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A nova RAM 1500 2026 chega combiando a força bruta característica da marca com um nível de conforto tecnológico comparável aos SUVs de alto luxo.

O design exterior traz uma grade frontal imponente e redesenhada, conferindo uma postura mais agressiva e moderna. A iluminação em LED foi totalmente revista, garantindo melhor visibilidade e uma assinatura visual inconfundível.

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Sob o capô

A engenharia focou na eficiência, mantendo o alto torque que garante mais capacidade de reboque e agilidade em qualquer terreno. Por dentro, uma central multimídia de última geração e um cockpit totalmente digital.

O isolamento acústico aprimorado e o uso de materiais nobres no acabamento transformam a cabine em um ambiente de tranquilidade, mesmo nas condições mais adversas de uso.

Ficha técnica completa

A nova RAM 1500 2026 - Foto: Divulgação RAM

Motorização e Performance

Motor : disponível com o lendário V8 HEMI ou a nova motorização Hurricane Biturbo (conforme o mercado).

: disponível com o lendário V8 HEMI ou a nova motorização Hurricane Biturbo (conforme o mercado). Transmissão : automática de 8 velocidades com conversor de torque.

: automática de 8 velocidades com conversor de torque. Tração: 4x4 com sistema de reduzida e modos de condução selecionáveis (off-road, sport, snow, etc.).

Performance : foco em alto torque em baixas rotações para arrancadas ágeis e capacidade superior de reboque.

Suspensão e capacidade

Suspensão : sistema pneumático ativo (Active-Level™) com ajuste automático de altura e nivelamento.

: sistema pneumático ativo (Active-Level™) com ajuste automático de altura e nivelamento. Capacidade de reboque : até 5.700 kg (varia conforme a versão e configuração do trem de força).

: até 5.700 kg (varia conforme a versão e configuração do trem de força). Sistema de carga: presença do RamBox (compartimentos estanque e iluminados nas laterais da caçamba).

Tecnologia e conectividade

Central multimídia : tela vertical de 14,5 polegadas com sistema Uconnect de última geração.

: tela vertical de 14,5 polegadas com sistema Uconnect de última geração. Painel de instrumentos : luster 100% digital, configurável e com integração de mapas.

: luster 100% digital, configurável e com integração de mapas. Assistência ao motorista : nível 2 de condução autônoma (piloto automático adaptativo com centralização de faixa).

: nível 2 de condução autônoma (piloto automático adaptativo com centralização de faixa). Visibilidade : sistema de câmeras 360° com visão panorâmica e detecção de obstáculos.

Dimensões e estrutura

Iluminação : conjunto óptico Full LED com assinatura visual diurna e faróis adaptativos.

: conjunto óptico Full LED com assinatura visual diurna e faróis adaptativos. Construção : chassi de longarinas de alta resistência projetado para durabilidade extrema e segurança.

: chassi de longarinas de alta resistência projetado para durabilidade extrema e segurança. Conforto: isolamento acústico ativo com cancelamento de ruído e materiais de acabamento premium (couro, madeira e alumínio escovado).

Versões e valores estimados

A nova RAM 1500 2026 - Foto: Divulgação RAM

A linha 2026 da RAM 1500 foca em atender desde o uso profissional de luxo até entusiastas de off-road extremo. Os preços podem variar de acordo com impostos locais e pacotes de customização:

RAM 1500 Laramie: foco no equilíbrio entre luxo e utilidade. Ideal para uso urbano e viagens familiares.

Preço Estimado: A partir de R$ 550.000

RAM 1500 Limited: versão topo de linha com acabamento em couro premium, som assinado e teto solar panorâmico.

Preço estimado: a partir de R$ 620.000

RAM 1500 Rebel: voltada ao desempenho off-road, com pneus de uso misto e suspensão elevada de fábrica.