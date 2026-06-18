Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

PRODUZIDA NO BRASIL

Nova Fiat Toro 2027 híbrida: veja preços, consumo e ficha técnica

Modelo chega ao mercado brasileiro estreando a tecnologia híbrida-leve de 48V e redução no consumo

Jair Mendonça Jr
Por

A nova Fiat Toro 2027 chega às concessionárias como a primeira picape híbrida-leve (MHEV) produzida no Brasil, unindo a força do motor turbo 270 ao sistema elétrico de 48 volts.

A estratégia da montadora é clara: conquistar o consumidor que busca performance sem abrir mão da sustentabilidade. Com o novo conjunto mecânico, a picape promete ser uma aliada estratégica tanto para o uso urbano quanto para o trabalho pesado.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Híbrido: como funciona o sistema da Toro 2027

Motor Fiat Toro Ultra 2027 (MHEV)
Motor Fiat Toro Ultra 2027 (MHEV) - Foto: Divulgação Fiat

O coração da nova Toro 2027 é o sistema de hibridização leve (mild hybrid) integrado ao propulsor 1.3 turbo flex. Diferente dos híbridos plug-in, o sistema de 48V não exige recarga na tomada. Ele utiliza um motor elétrico auxiliar (BSG) que entra em ação em situações de esforço, oferecendo um torque extra de 65 Nm quando você mais precisa.

  • Economia real: segundo dados da Fiat, o sistema entrega até 12% a menos de consumo de combustível.
  • Emissões reduzidas: há uma queda de 11% na emissão de CO², alinhando a picape às novas exigências ambientais.

Tecnologia e segurança embarcada

Painel Fiat Toro Ultra 2027 (MHEV)
Painel Fiat Toro Ultra 2027 (MHEV) - Foto: Divulgação Fiat

As versões topo de linha, como a Ultra, vêm equipadas com o pacote ADAS completo de série. Isso inclui frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e o novo monitoramento de ponto cego, garantindo mais segurança em trajetórias rodoviárias.

Visualmente, a picape mantém sua identidade robusta, mas ganha novos detalhes nos faróis e lanternas com setas sequenciais, conferindo um ar mais moderno e sofisticado.

Versões e preços estimados

Fiat Toro Volcano 2027
Fiat Toro Volcano 2027 - Foto: Divulgação Fiat

Valores sujeitos a alteração conforme disponibilidade e região.

  • Fiat Toro Volcano 2027 (MHEV): a partir de R$ 195.990
  • Fiat Toro Ranch 2027 (MHEV): a partir de R$ 212.990
  • Fiat Toro Ultra 2027 (MHEV): a partir de R$ 221.990

Ficha Técnica

  • Tipo de motorização: sistema Híbrido-Leve (MHEV) de 48 Volts, integrado ao propulsor 1.3 Turbo 270 Flex.
  • Potência máxima: 185 cv (com etanol).
  • Torque combinado: 270 Nm (motor a combustão) somados a 65 Nm adicionais entregues pelo motor elétrico auxiliar (BSG).
  • Transmissão: automática de 6 velocidades.
  • Sistema de tração: 4x4 (nas versões Ranch e Ultra).
  • Eficiência energética: redução de até 12% no consumo de combustível em comparação com a versão convencional.
  • Sustentabilidade: diminuição de 11% nas emissões de CO² (dióxido de carbono).
  • Tecnologia de segurança (ADAS): Inclui frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, monitoramento de ponto cego e alerta de tráfego cruzado (presentes nas versões topo de linha).
  • Design externo: atualização nos conjuntos ópticos e lanternas traseiras com indicadores de direção em setas sequenciais.

Leia Também:

TRABALHO PESADO E USO URBANO

Nova Renault Niagara 2027: preço, ficha técnica e tudo sobre a picape
Nova Renault Niagara 2027: preço, ficha técnica e tudo sobre a picape imagem

VALE A PENA?

Citroën ë-C4: ficha técnica, autonomia e tudo sobre o novo elétrico
Citroën ë-C4: ficha técnica, autonomia e tudo sobre o novo elétrico imagem

AUTOS

Chevrolet Silverado 2027: tudo sobre novas versões, motor V8 e itens
Chevrolet Silverado 2027: tudo sobre novas versões, motor V8 e itens imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Fiat Toro 2027

Relacionadas

Mais lidas