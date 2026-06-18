PRODUZIDA NO BRASIL
Nova Fiat Toro 2027 híbrida: veja preços, consumo e ficha técnica
Modelo chega ao mercado brasileiro estreando a tecnologia híbrida-leve de 48V e redução no consumo
A nova Fiat Toro 2027 chega às concessionárias como a primeira picape híbrida-leve (MHEV) produzida no Brasil, unindo a força do motor turbo 270 ao sistema elétrico de 48 volts.
A estratégia da montadora é clara: conquistar o consumidor que busca performance sem abrir mão da sustentabilidade. Com o novo conjunto mecânico, a picape promete ser uma aliada estratégica tanto para o uso urbano quanto para o trabalho pesado.
Híbrido: como funciona o sistema da Toro 2027
O coração da nova Toro 2027 é o sistema de hibridização leve (mild hybrid) integrado ao propulsor 1.3 turbo flex. Diferente dos híbridos plug-in, o sistema de 48V não exige recarga na tomada. Ele utiliza um motor elétrico auxiliar (BSG) que entra em ação em situações de esforço, oferecendo um torque extra de 65 Nm quando você mais precisa.
- Economia real: segundo dados da Fiat, o sistema entrega até 12% a menos de consumo de combustível.
- Emissões reduzidas: há uma queda de 11% na emissão de CO², alinhando a picape às novas exigências ambientais.
Tecnologia e segurança embarcada
As versões topo de linha, como a Ultra, vêm equipadas com o pacote ADAS completo de série. Isso inclui frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e o novo monitoramento de ponto cego, garantindo mais segurança em trajetórias rodoviárias.
Visualmente, a picape mantém sua identidade robusta, mas ganha novos detalhes nos faróis e lanternas com setas sequenciais, conferindo um ar mais moderno e sofisticado.
Versões e preços estimados
Valores sujeitos a alteração conforme disponibilidade e região.
- Fiat Toro Volcano 2027 (MHEV): a partir de R$ 195.990
- Fiat Toro Ranch 2027 (MHEV): a partir de R$ 212.990
- Fiat Toro Ultra 2027 (MHEV): a partir de R$ 221.990
Ficha Técnica
- Tipo de motorização: sistema Híbrido-Leve (MHEV) de 48 Volts, integrado ao propulsor 1.3 Turbo 270 Flex.
- Potência máxima: 185 cv (com etanol).
- Torque combinado: 270 Nm (motor a combustão) somados a 65 Nm adicionais entregues pelo motor elétrico auxiliar (BSG).
- Transmissão: automática de 6 velocidades.
- Sistema de tração: 4x4 (nas versões Ranch e Ultra).
- Eficiência energética: redução de até 12% no consumo de combustível em comparação com a versão convencional.
- Sustentabilidade: diminuição de 11% nas emissões de CO² (dióxido de carbono).
- Tecnologia de segurança (ADAS): Inclui frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, monitoramento de ponto cego e alerta de tráfego cruzado (presentes nas versões topo de linha).
- Design externo: atualização nos conjuntos ópticos e lanternas traseiras com indicadores de direção em setas sequenciais.