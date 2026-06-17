Citroën ë-C4: ficha técnica, autonomia e tudo sobre o novo elétrico

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O novo Citroën ë-C4 foca em versatilidade, abandonando o formato tradicional para adotar uma silhueta que mescla hatch, SUV e cupê. Com autonomia competitiva e foco no conforto, o ë-C4 chega para elevar o patamar da marca francesa em eletrificação.

Design e conforto

Interior do Citroën ë-C4 - Foto: Divulgação Citroën

O ë-C4 utiliza o programa Citroën Advanced Comfort, que combina uma suspensão exclusiva com batentes hidráulicos progressivos, absorvendo impactos de forma superior aos concorrentes diretos.

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O interior traz uma inovação inteligente: o Citroën Smart Pad Support, um suporte retrátil no painel voltado ao passageiro que permite utilizar tablets com total segurança durante as viagens.

Performance elétrica

Citroën ë-C4 - Foto: Divulgação Citroën

Motor : 136 cv (100 kW) de potência com 260 Nm de torque instantâneo.

Bateria : 50 kWh, permitindo uma autonomia de até 350 km (ciclo WLTP).

: 50 kWh, permitindo uma autonomia de até 350 km (ciclo WLTP). Recarga : compatível com carregadores rápidos de até 100 kW, garantindo 80% da carga em apenas 30 minutos.

: compatível com carregadores rápidos de até 100 kW, garantindo 80% da carga em apenas 30 minutos. Modos de condução : três opções (Eco, Normal e Sport) para ajustar o consumo e a performance conforme a necessidade do motorista.

Ficha técnica

Desempenho e Motorização

Motor : elétrico síncrono de ímãs permanentes (posicionado no eixo dianteiro).

: elétrico síncrono de ímãs permanentes (posicionado no eixo dianteiro). Potência máxima : 136 cv (100 kW).

: 136 cv (100 kW). Torque instantâneo : 260 Nm.

: 260 Nm. Aceleração (0 a 100 km/h) : 9,7 segundos (no modo Sport).

: 9,7 segundos (no modo Sport). Velocidade máxima : 150 km/h (limitada eletronicamente).

: 150 km/h (limitada eletronicamente). Modos de condução : três seleções (Eco, Normal e Sport) para gerenciamento de potência.

Bateria e recarga

Capacidade : 50 kWh (íons de lítio).

: 50 kWh (íons de lítio). Autonomia : Até 350 km (ciclo WLTP).

: Até 350 km (ciclo WLTP). Tempo de recarga (Wallbox - 7,4 kW) : aproximadamente 7 horas e 30 minutos.

: aproximadamente 7 horas e 30 minutos. Tempo de recarga (Wallbox - 11 kW): aproximadamente 5 horas.

aproximadamente 5 horas. Carregamento ultrarrápido (DC 100 kW) : recupera até 80% da carga em apenas 30 minutos.

Dimensões e capacidade

Comprimento : 4,36 metros.

: 4,36 metros. Entre-eixos : 2,67 metros (foco em espaço para pernas no banco traseiro).

: 2,67 metros (foco em espaço para pernas no banco traseiro). Porta-malas : 380 litros (capacidade padrão do segmento).

: 380 litros (capacidade padrão do segmento). Altura livre do solo : Configuração otimizada para transpor obstáculos urbanos.

Tecnologia e conforto