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Citroën ë-C4: ficha técnica, autonomia e tudo sobre o novo elétrico
Misturando estilo SUV e hatch, elétrico aposta na suspensão exclusiva e alta tecnologia
O novo Citroën ë-C4 foca em versatilidade, abandonando o formato tradicional para adotar uma silhueta que mescla hatch, SUV e cupê. Com autonomia competitiva e foco no conforto, o ë-C4 chega para elevar o patamar da marca francesa em eletrificação.
Design e conforto
O ë-C4 utiliza o programa Citroën Advanced Comfort, que combina uma suspensão exclusiva com batentes hidráulicos progressivos, absorvendo impactos de forma superior aos concorrentes diretos.
O interior traz uma inovação inteligente: o Citroën Smart Pad Support, um suporte retrátil no painel voltado ao passageiro que permite utilizar tablets com total segurança durante as viagens.
Performance elétrica
- Motor: 136 cv (100 kW) de potência com 260 Nm de torque instantâneo.
- Bateria: 50 kWh, permitindo uma autonomia de até 350 km (ciclo WLTP).
- Recarga: compatível com carregadores rápidos de até 100 kW, garantindo 80% da carga em apenas 30 minutos.
- Modos de condução: três opções (Eco, Normal e Sport) para ajustar o consumo e a performance conforme a necessidade do motorista.
Ficha técnica
Desempenho e Motorização
- Motor: elétrico síncrono de ímãs permanentes (posicionado no eixo dianteiro).
- Potência máxima: 136 cv (100 kW).
- Torque instantâneo: 260 Nm.
- Aceleração (0 a 100 km/h): 9,7 segundos (no modo Sport).
- Velocidade máxima: 150 km/h (limitada eletronicamente).
- Modos de condução: três seleções (Eco, Normal e Sport) para gerenciamento de potência.
Bateria e recarga
- Capacidade: 50 kWh (íons de lítio).
- Autonomia: Até 350 km (ciclo WLTP).
- Tempo de recarga (Wallbox - 7,4 kW): aproximadamente 7 horas e 30 minutos.
- Tempo de recarga (Wallbox - 11 kW): aproximadamente 5 horas.
- Carregamento ultrarrápido (DC 100 kW): recupera até 80% da carga em apenas 30 minutos.
Dimensões e capacidade
- Comprimento: 4,36 metros.
- Entre-eixos: 2,67 metros (foco em espaço para pernas no banco traseiro).
- Porta-malas: 380 litros (capacidade padrão do segmento).
- Altura livre do solo: Configuração otimizada para transpor obstáculos urbanos.
Tecnologia e conforto
- Suspensão: sistema Citroën Advanced Comfort com batentes hidráulicos progressivos (exclusivo da marca).
- Conectividade: central multimídia com tela de alta definição e suporte ao Citroën Smart Pad Support (suporte retrátil para tablets do passageiro).
- Assistência ao condutor: pacote com 20 sistemas de auxílio, incluindo frenagem automática de emergência, reconhecimento de placas, alerta de ponto cego e Highway Driver Assist (automação nível 2).
- Frenagem regenerativa: sistema inteligente que recupera energia durante desacelerações e frenagens.