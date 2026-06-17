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Citroën ë-C4: ficha técnica, autonomia e tudo sobre o novo elétrico

Misturando estilo SUV e hatch, elétrico aposta na suspensão exclusiva e alta tecnologia

Jair Mendonça Jr
Por
Citroën ë-C4
Citroën ë-C4 - Foto: Divulgação Citroën

O novo Citroën ë-C4 foca em versatilidade, abandonando o formato tradicional para adotar uma silhueta que mescla hatch, SUV e cupê. Com autonomia competitiva e foco no conforto, o ë-C4 chega para elevar o patamar da marca francesa em eletrificação.

Design e conforto

Interior do Citroën ë-C4
Interior do Citroën ë-C4 - Foto: Divulgação Citroën

O ë-C4 utiliza o programa Citroën Advanced Comfort, que combina uma suspensão exclusiva com batentes hidráulicos progressivos, absorvendo impactos de forma superior aos concorrentes diretos.

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O interior traz uma inovação inteligente: o Citroën Smart Pad Support, um suporte retrátil no painel voltado ao passageiro que permite utilizar tablets com total segurança durante as viagens.

Performance elétrica

Citroën ë-C4
Citroën ë-C4 - Foto: Divulgação Citroën
  • Motor: 136 cv (100 kW) de potência com 260 Nm de torque instantâneo.
  • Bateria: 50 kWh, permitindo uma autonomia de até 350 km (ciclo WLTP).
  • Recarga: compatível com carregadores rápidos de até 100 kW, garantindo 80% da carga em apenas 30 minutos.
  • Modos de condução: três opções (Eco, Normal e Sport) para ajustar o consumo e a performance conforme a necessidade do motorista.

Ficha técnica

Desempenho e Motorização

  • Motor: elétrico síncrono de ímãs permanentes (posicionado no eixo dianteiro).
  • Potência máxima: 136 cv (100 kW).
  • Torque instantâneo: 260 Nm.
  • Aceleração (0 a 100 km/h): 9,7 segundos (no modo Sport).
  • Velocidade máxima: 150 km/h (limitada eletronicamente).
  • Modos de condução: três seleções (Eco, Normal e Sport) para gerenciamento de potência.

Bateria e recarga

  • Capacidade: 50 kWh (íons de lítio).
  • Autonomia: Até 350 km (ciclo WLTP).
  • Tempo de recarga (Wallbox - 7,4 kW): aproximadamente 7 horas e 30 minutos.
  • Tempo de recarga (Wallbox - 11 kW): aproximadamente 5 horas.
  • Carregamento ultrarrápido (DC 100 kW): recupera até 80% da carga em apenas 30 minutos.

Dimensões e capacidade

  • Comprimento: 4,36 metros.
  • Entre-eixos: 2,67 metros (foco em espaço para pernas no banco traseiro).
  • Porta-malas: 380 litros (capacidade padrão do segmento).
  • Altura livre do solo: Configuração otimizada para transpor obstáculos urbanos.

Tecnologia e conforto

  • Suspensão: sistema Citroën Advanced Comfort com batentes hidráulicos progressivos (exclusivo da marca).
  • Conectividade: central multimídia com tela de alta definição e suporte ao Citroën Smart Pad Support (suporte retrátil para tablets do passageiro).
  • Assistência ao condutor: pacote com 20 sistemas de auxílio, incluindo frenagem automática de emergência, reconhecimento de placas, alerta de ponto cego e Highway Driver Assist (automação nível 2).
  • Frenagem regenerativa: sistema inteligente que recupera energia durante desacelerações e frenagens.

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