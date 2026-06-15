VISUAL ROBUSTO
Nova Mitsubishi Triton 2026: preços, versões e ficha técnica completa
Picape ganha nova geração com motor de 205 cv, foco em tecnologia e seis versões disponíveis
A Mitsubishi apresenta a nova Triton, versão 2026. Focada em unir a tradicional resistência off-road da marca com uma experiência de condução mais refinada, a picape chega para enfrentar o mercado com um design arrojado e uma série de atualizações mecânicas e tecnológicas.
Para o consumidor que busca um veículo capaz de transitar entre o uso profissional intenso e o conforto para viagens em família, a nova geração aposta em um equilíbrio estratégico entre robustez e eficiência.
Tabela de preços e versões
A linha é composta por seis configurações, com opções focadas tanto no uso comercial (frotistas) quanto no uso pessoal premium.
- GL (Manual): R$ 249.990 (Exclusiva para frotas)
- GL (Automática): R$ 259.990 (Exclusiva para frotas)
- GLS: R$ 265.990
- HPE: R$ 284.990
- HPE-S: R$ 314.990
- Katana (Topo de linha): R$ 329.990
Ficha técnica: performance e capacidade
O grande diferencial mecânico é o novo motor 2.4 turbodiesel (código 4N16 SHP), que garante mais fôlego para o trabalho pesado e o dia a dia.
- Motor: 2.4 Turbodiesel de 205 cv e 47,9 kgfm de torque.
- Transmissão: Automática de 6 marchas.
- Tração: 4x4.
- Chassi: Novo Mega Chassis com 60% mais rigidez flexional.
- Dimensões: 5,36 m de comprimento e 3,13 m de entre-eixos.
- Caçamba: Capacidade para até 1.080 kg.
- Off-road: Ângulo de entrada de 31º e altura livre do solo de 22,2 cm.
Principais equipamentos por versão
- GLS: Foca no essencial com segurança robusta, oferecendo 7 airbags, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa e central multimídia.
- HPE: Adiciona conforto e assistência, incluindo sensor de estacionamento traseiro, aviso de permanência em faixa e retrovisor interno eletrocrômico.
- HPE-S: Eleva o patamar tecnológico com faróis full-LED, ar-condicionado digital de duas zonas, frenagem autônoma de emergência e sensor de ponto cego.
- Katana: A versão topo de linha se destaca pelo apelo visual esportivo (acabamentos em preto brilhante e detalhes em laranja no interior) e conveniência máxima, com chave presencial, partida por botão e Piloto Automático Adaptativo (ACC).