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Nova Mitsubishi Triton 2026: preços, versões e ficha técnica completa

Picape ganha nova geração com motor de 205 cv, foco em tecnologia e seis versões disponíveis

Jair Mendonça Jr
Por
Nova Mitsubishi Triton 2026
Nova Mitsubishi Triton 2026 - Foto: Divulgação Mitsubishi

A Mitsubishi apresenta a nova Triton, versão 2026. Focada em unir a tradicional resistência off-road da marca com uma experiência de condução mais refinada, a picape chega para enfrentar o mercado com um design arrojado e uma série de atualizações mecânicas e tecnológicas.

Para o consumidor que busca um veículo capaz de transitar entre o uso profissional intenso e o conforto para viagens em família, a nova geração aposta em um equilíbrio estratégico entre robustez e eficiência.

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Tabela de preços e versões

Nova Mitsubishi Triton 2026
Nova Mitsubishi Triton 2026 - Foto: Divulgação Mitsubishi

A linha é composta por seis configurações, com opções focadas tanto no uso comercial (frotistas) quanto no uso pessoal premium.

  • GL (Manual): R$ 249.990 (Exclusiva para frotas)
  • GL (Automática): R$ 259.990 (Exclusiva para frotas)
  • GLS: R$ 265.990
  • HPE: R$ 284.990
  • HPE-S: R$ 314.990
  • Katana (Topo de linha): R$ 329.990

Ficha técnica: performance e capacidade

Nova Mitsubishi Triton 2026
Nova Mitsubishi Triton 2026 - Foto: Divulgação Mitsubishi

O grande diferencial mecânico é o novo motor 2.4 turbodiesel (código 4N16 SHP), que garante mais fôlego para o trabalho pesado e o dia a dia.

  • Motor: 2.4 Turbodiesel de 205 cv e 47,9 kgfm de torque.
  • Transmissão: Automática de 6 marchas.
  • Tração: 4x4.
  • Chassi: Novo Mega Chassis com 60% mais rigidez flexional.
  • Dimensões: 5,36 m de comprimento e 3,13 m de entre-eixos.
  • Caçamba: Capacidade para até 1.080 kg.
  • Off-road: Ângulo de entrada de 31º e altura livre do solo de 22,2 cm.

Principais equipamentos por versão

  • GLS: Foca no essencial com segurança robusta, oferecendo 7 airbags, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa e central multimídia.
  • HPE: Adiciona conforto e assistência, incluindo sensor de estacionamento traseiro, aviso de permanência em faixa e retrovisor interno eletrocrômico.
  • HPE-S: Eleva o patamar tecnológico com faróis full-LED, ar-condicionado digital de duas zonas, frenagem autônoma de emergência e sensor de ponto cego.
  • Katana: A versão topo de linha se destaca pelo apelo visual esportivo (acabamentos em preto brilhante e detalhes em laranja no interior) e conveniência máxima, com chave presencial, partida por botão e Piloto Automático Adaptativo (ACC).

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