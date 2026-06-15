Nova Mitsubishi Triton 2026: preços, versões e ficha técnica completa

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A Mitsubishi apresenta a nova Triton, versão 2026. Focada em unir a tradicional resistência off-road da marca com uma experiência de condução mais refinada, a picape chega para enfrentar o mercado com um design arrojado e uma série de atualizações mecânicas e tecnológicas.

Para o consumidor que busca um veículo capaz de transitar entre o uso profissional intenso e o conforto para viagens em família, a nova geração aposta em um equilíbrio estratégico entre robustez e eficiência.

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Tabela de preços e versões

Nova Mitsubishi Triton 2026 - Foto: Divulgação Mitsubishi

A linha é composta por seis configurações, com opções focadas tanto no uso comercial (frotistas) quanto no uso pessoal premium.

GL (Manual) : R$ 249.990 (Exclusiva para frotas)

: R$ 249.990 (Exclusiva para frotas) GL (Automática) : R$ 259.990 (Exclusiva para frotas)

: R$ 259.990 (Exclusiva para frotas) GLS : R$ 265.990

: R$ 265.990 HPE : R$ 284.990

: R$ 284.990 HPE-S : R$ 314.990

: R$ 314.990 Katana (Topo de linha) : R$ 329.990

Ficha técnica: performance e capacidade

Nova Mitsubishi Triton 2026 - Foto: Divulgação Mitsubishi

O grande diferencial mecânico é o novo motor 2.4 turbodiesel (código 4N16 SHP), que garante mais fôlego para o trabalho pesado e o dia a dia.

Motor : 2.4 Turbodiesel de 205 cv e 47,9 kgfm de torque.

: 2.4 Turbodiesel de 205 cv e 47,9 kgfm de torque. Transmissão : Automática de 6 marchas.

: Automática de 6 marchas. Tração : 4x4.

: 4x4. Chassi : Novo Mega Chassis com 60% mais rigidez flexional.

: Novo Mega Chassis com 60% mais rigidez flexional. Dimensões : 5,36 m de comprimento e 3,13 m de entre-eixos.

: 5,36 m de comprimento e 3,13 m de entre-eixos. Caçamba : Capacidade para até 1.080 kg.

: Capacidade para até 1.080 kg. Off-road : Ângulo de entrada de 31º e altura livre do solo de 22,2 cm.

Principais equipamentos por versão