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GUERRA PELA LIDERANÇA

Elétrico da Geely abaixo de R$ 100 mil; confira modelo e ficha técnica

Modelo surge como a nova opção para motoristas de aplicativo, desafiando a hegemonia da BYD

Jair Mendonça Jr
Por
Geely EX2
Geely EX2 - Foto: Divulgação Geely

Com a chegada da linha Geely EX2, a montadora chinesa pretende atacar o segmento de entrada, utilizando uma estratégia de preços agressiva para motoristas de aplicativo e taxistas.

Ao romper a barreira dos R$ 100 mil, o modelo coloca em xeque a soberania do BYD Dolphin Mini, até então considerado imbatível no custo-benefício.

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A estratégia da Geely: foco no custo operacional

Interior do Geely EX2
Interior do Geely EX2 - Foto: Divulgação Geely

O Geely EX2 chega com uma proposta de manutenção reduzida e eficiência energética superior, fatores cruciais para quem roda centenas de quilômetros diariamente em cidades como Salvador ou São Paulo.

A aposta da marca é clara: capturar o público que busca a transição para a eletromobilidade sem comprometer o fluxo de caixa mensal.

Comparativo: o mercado em transformação

Bancos do Geely EX2
Bancos do Geely EX2 - Foto: Divulgação Geely

Enquanto o BYD Dolphin Mini mantém seu posto de favorito, a pressão sobre sua tabela de preços torna-se inevitável. Com o EX2 Pro custando pouco menos de R$ 100 mil para taxistas, o mercado assiste a uma correção forçada, onde a concorrência chinesa não disputa apenas com veículos a combustão, mas entre si, forçando as montadoras a oferecerem melhores condições e pacotes de equipamentos para o consumidor final.

Ficha técnica do Geely EX2 Pro

  • Categoria: hatch Elétrico Compacto (Segmento de Entrada).
  • Motorização: motor elétrico síncrono de ímãs permanentes.
  • Performance: desempenho otimizado para o tráfego urbano e percursos de curta a média distância.
  • Autonomia: estimada em aproximadamente 300 km (conforme padrões de ciclo PBEV).
  • Tecnologia de carregamento: compatível com carregamento rápido (DC); tempo estimado de 30 minutos para atingir de 30% a 80% da carga da bateria.
  • Transmissão: automática de uma única marcha (direta).

Segurança ativa e passiva

  • Controle eletrônico de estabilidade.
  • Sistema de freios com assistência eletrônica.
  • Conjunto de airbags (frontais e laterais).

Conectividade e conforto

Painel do Geely EX2
Painel do Geely EX2 - Foto: Divulgação Geely

Central multimídia integrada com suporte para espelhamento de smartphones e recursos de conectividade para gestão de rotas urbanas.

Público-alvo

Foco estratégico em motoristas profissionais (taxistas e condutores de aplicativos de transporte) e consumidores interessados em transição para veículos elétricos com baixo custo operacional.

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