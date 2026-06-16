GUERRA PELA LIDERANÇA
Elétrico da Geely abaixo de R$ 100 mil; confira modelo e ficha técnica
Modelo surge como a nova opção para motoristas de aplicativo, desafiando a hegemonia da BYD
Com a chegada da linha Geely EX2, a montadora chinesa pretende atacar o segmento de entrada, utilizando uma estratégia de preços agressiva para motoristas de aplicativo e taxistas.
Ao romper a barreira dos R$ 100 mil, o modelo coloca em xeque a soberania do BYD Dolphin Mini, até então considerado imbatível no custo-benefício.
A estratégia da Geely: foco no custo operacional
O Geely EX2 chega com uma proposta de manutenção reduzida e eficiência energética superior, fatores cruciais para quem roda centenas de quilômetros diariamente em cidades como Salvador ou São Paulo.
A aposta da marca é clara: capturar o público que busca a transição para a eletromobilidade sem comprometer o fluxo de caixa mensal.
Comparativo: o mercado em transformação
Enquanto o BYD Dolphin Mini mantém seu posto de favorito, a pressão sobre sua tabela de preços torna-se inevitável. Com o EX2 Pro custando pouco menos de R$ 100 mil para taxistas, o mercado assiste a uma correção forçada, onde a concorrência chinesa não disputa apenas com veículos a combustão, mas entre si, forçando as montadoras a oferecerem melhores condições e pacotes de equipamentos para o consumidor final.
Ficha técnica do Geely EX2 Pro
- Categoria: hatch Elétrico Compacto (Segmento de Entrada).
- Motorização: motor elétrico síncrono de ímãs permanentes.
- Performance: desempenho otimizado para o tráfego urbano e percursos de curta a média distância.
- Autonomia: estimada em aproximadamente 300 km (conforme padrões de ciclo PBEV).
- Tecnologia de carregamento: compatível com carregamento rápido (DC); tempo estimado de 30 minutos para atingir de 30% a 80% da carga da bateria.
- Transmissão: automática de uma única marcha (direta).
Segurança ativa e passiva
- Controle eletrônico de estabilidade.
- Sistema de freios com assistência eletrônica.
- Conjunto de airbags (frontais e laterais).
Conectividade e conforto
Central multimídia integrada com suporte para espelhamento de smartphones e recursos de conectividade para gestão de rotas urbanas.
Público-alvo
Foco estratégico em motoristas profissionais (taxistas e condutores de aplicativos de transporte) e consumidores interessados em transição para veículos elétricos com baixo custo operacional.