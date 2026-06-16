Elétrico da Geely abaixo de R$ 100 mil; confira modelo e ficha técnica

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Com a chegada da linha Geely EX2, a montadora chinesa pretende atacar o segmento de entrada, utilizando uma estratégia de preços agressiva para motoristas de aplicativo e taxistas.

Ao romper a barreira dos R$ 100 mil, o modelo coloca em xeque a soberania do BYD Dolphin Mini, até então considerado imbatível no custo-benefício.

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A estratégia da Geely: foco no custo operacional

Interior do Geely EX2 - Foto: Divulgação Geely

O Geely EX2 chega com uma proposta de manutenção reduzida e eficiência energética superior, fatores cruciais para quem roda centenas de quilômetros diariamente em cidades como Salvador ou São Paulo.

A aposta da marca é clara: capturar o público que busca a transição para a eletromobilidade sem comprometer o fluxo de caixa mensal.

Comparativo: o mercado em transformação

Bancos do Geely EX2 - Foto: Divulgação Geely

Enquanto o BYD Dolphin Mini mantém seu posto de favorito, a pressão sobre sua tabela de preços torna-se inevitável. Com o EX2 Pro custando pouco menos de R$ 100 mil para taxistas, o mercado assiste a uma correção forçada, onde a concorrência chinesa não disputa apenas com veículos a combustão, mas entre si, forçando as montadoras a oferecerem melhores condições e pacotes de equipamentos para o consumidor final.

Ficha técnica do Geely EX2 Pro

Categoria : hatch Elétrico Compacto (Segmento de Entrada).

: hatch Elétrico Compacto (Segmento de Entrada). Motorização : motor elétrico síncrono de ímãs permanentes.

: motor elétrico síncrono de ímãs permanentes. Performance : desempenho otimizado para o tráfego urbano e percursos de curta a média distância.

: desempenho otimizado para o tráfego urbano e percursos de curta a média distância. Autonomia : estimada em aproximadamente 300 km (conforme padrões de ciclo PBEV).

: estimada em aproximadamente 300 km (conforme padrões de ciclo PBEV). Tecnologia de carregamento : compatível com carregamento rápido (DC); tempo estimado de 30 minutos para atingir de 30% a 80% da carga da bateria.

: compatível com carregamento rápido (DC); tempo estimado de 30 minutos para atingir de 30% a 80% da carga da bateria. Transmissão : automática de uma única marcha (direta).

Segurança ativa e passiva

Controle eletrônico de estabilidade.

S istema de freios com assistência eletrônica.

Conjunto de airbags (frontais e laterais).

Conectividade e conforto

Painel do Geely EX2 - Foto: Divulgação Geely

Central multimídia integrada com suporte para espelhamento de smartphones e recursos de conectividade para gestão de rotas urbanas.

Público-alvo

Foco estratégico em motoristas profissionais (taxistas e condutores de aplicativos de transporte) e consumidores interessados em transição para veículos elétricos com baixo custo operacional.