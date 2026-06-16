Adeus, Corolla? SUV híbrido faz 23 km/l e custa a partir de R$ 160 mil

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O Omoda 5 HEV, SUV híbrido que dispensa recarga na tomada, chega ao país com a promessa de aliar alta performance e eficiência energética superior, mirando diretamente o bolso do consumidor que busca trocar o sedan tradicional por um utilitário tecnológico e econômico.

Desempenho e tecnologia sob o capô

Diferente dos híbridos plug-in como o Toyota Corolla Cross ou GWM Haval H6 HEV, o Omoda 5 HEV foca na praticidade do sistema autorrecarregável. Equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina aliado a um propulsor elétrico, o modelo entrega 224 cv de potência combinada e expressivos 30,1 kgfm de torque.

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O resultado na prática é uma condução ágil, com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 8 segundos. O grande trunfo, contudo, é a economia: em ciclos urbanos, o modelo registra médias próximas de 23 km/l, números que colocam o SUV em um patamar competitivo frente a rivais consolidados no segmento de sedans médios.

Versões e preços no Brasil

Interior do Omoda 5 HEV - Foto: Divulgação

A marca Omoda & Jaecoo estruturou sua oferta no país em duas versões principais, focadas em custo-benefício e refinamento tecnológico:

Omoda 5 HEV Luxury (entrada) : com valores partindo de R$ 159.990, a versão oferece um pacote completo de conectividade e segurança.

: com valores partindo de R$ 159.990, a versão oferece um pacote completo de conectividade e segurança. Omoda 5 HEV Prestige (topo) : com preço inicial de R$ 184.990, adiciona itens de luxo e maior assistências de condução.

Por que o mercado está de olho no Omoda 5?

Omoda 5 HEV - Foto: Divulgação

Além da eficiência, o modelo se destaca pelo pacote tecnológico ADAS 2.5, que inclui 14 funções de assistência à condução, além de luxos como o sistema de som premium Sony e carregamento por indução de 50W com refrigeração ativa.

Para o motorista brasileiro, especialmente em grandes metrópoles, o Omoda 5 HEV surge como uma alternativa que entrega a versatilidade de um SUV sem o custo de infraestrutura de carregamento elétrico, posicionando-se como um divisor de águas na estratégia de eletrificação da montadora chinesa em solo nacional.