Chevrolet Silverado 2027: tudo sobre novas versões, motor V8 e itens

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A Chevrolet acaba de revelar a linha Silverado 2027, focada em conectividade de ponta e uma gama de versões mais segmentada. O grande destaque da atualização, segundo a marca, é a expansão da linha de motores.

A Chevrolet explica que introduziu duas novas opções de propulsores V8 — 5.7L e 6.6L — projetados para entregar o maior desempenho entre os motores aspirados do segmento, superando rivais diretos como a Ford F-150 e a Ram 1500.

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Chevrolet Silverado 2027 - Foto: Divulgação Chevrolet

A manutenção do 2.7L turbo e do 3.0L Duramax V6 garante que a picape continue versátil, atendendo tanto o frotista quanto o entusiasta de trilhas.

A cabine agora é dominada por um conjunto tecnológico unificado: um painel de instrumentos digital de 12,2 polegadas e uma tela central multimídia de 16,3 polegadas.

Essa mudança reflete a nova identidade visual da marca, já vista em veículos como a S10 e modelos elétricos, trazendo mais ergonomia e sofisticação para as versões de topo, como a luxuosa High Country.

Para os fãs de aventura, a linha ZR2 e a extrema ZR2 Bison seguem como as protagonistas off-road, agora com pneus de 35 polegadas de série e componentes de suspensão Multimatic DSSV que elevam a capacidade de transposição de obstáculos a um patamar inédito.

Ficha técnica da nova linha

Interior Chevrolet Silverado 2027 - Foto: Divulgação Chevrolet

Motorização V8 (novidades) : 5.7L e 6.6L (aspirados).

: 5.7L e 6.6L (aspirados). Motorização de entrada/média : 2.7L Turbo (4 cil) e 3.0L Duramax (V6).

: 2.7L Turbo (4 cil) e 3.0L Duramax (V6). Conectividade: Painel de 12,2" + Multimídia de 16,3" (padrão em toda a linha).

Transmissão : automática com seletor na coluna de direção.

: automática com seletor na coluna de direção. Capacidade off-road (ZR2/bison) : amortecedores Multimatic DSSV, bloqueios de diferencial e pneus de 35".

: amortecedores Multimatic DSSV, bloqueios de diferencial e pneus de 35". Destaque high country : teto solar panorâmico, rodas de 22" e grade exclusiva.

Versões e preços da Silverado 2027

A estratégia da Chevrolet para a linha 2027 é clara: manter a escala de utilitário bruto e elevar o patamar de luxo. Abaixo, detalhamos o posicionamento de cada variante com seus respectivos preços estimados para o mercado norte-americano, que servem de referência para o cenário internacional.

Work Truck (WT): a base da pirâmide, desenhada para o trabalho pesado e frotistas. É a opção mais funcional da linha, com foco em durabilidade e custo-benefício.

Preço estimado: entre US$ 40.000 e US$ 45.000.

Silverado (antiga LT): o modelo de volume que equilibra o uso diário com capacidades de carga. Oferece o pacote Z71 como opcional para quem busca versatilidade 4x4.

preço estimado: entre US$ 48.000 e US$ 55.000.

Custom: coltada para quem valoriza a estética. Com rodas de 20 polegadas e detalhes de acabamento diferenciados, é a escolha ideal para o uso urbano.

Preço estimado: entre US$ 52.000 e US$ 58.000.

Custom Trail Boss: O primeiro degrau real para o off-road. Já vem de fábrica com suspensão elevada em 5,1 cm e pneus de 34 polegadas para encarar terrenos irregulares.

Preço estimado: entre US$ 56.000 e US$ 62.000.

ZR2: A versão de alta performance para os entusiastas. Equipada com o sistema de amortecedores Multimatic DSSV e pneus de 35 polegadas, é feita para trilhas técnicas.

Preço estimado: entre US$ 72.000 e US$ 78.000.

ZR2 Bison: O ápice da capacidade fora-de-estrada. Desenvolvida em parceria com a AEV, traz proteções extras e rodas beadlock, sendo o modelo mais robusto do catálogo.

Preço estimado: a partir de US$ 80.000.

High Country: O topo da luxúria na gama Silverado. Esta é a versão que dita o padrão de conforto da Chevrolet, com teto solar panorâmico, rodas de 22 polegadas e acabamento premium.