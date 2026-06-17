TRABALHO PESADO E USO URBANO
Nova Renault Niagara 2027: preço, ficha técnica e tudo sobre a picape
Marca promete unir robustez, tecnologia E-Tech e uma proposta versátil
A Renault oficializa a chegada da sua nova picape intermediária ao mercado brasileiro. A Renault Niagara promete unir robustez, tecnologia E-Tech e uma proposta versátil que transita entre o trabalho pesado e o uso urbano.
Com fabricação estratégica na Argentina e baseada na plataforma RGMP, o modelo deve ser o principal divisor de águas para a montadora francesa em 2027.
Desempenho e motorização híbrida
No Brasil, o modelo chegará equipado com o já conhecido motor 1.3 Turbo Flex, otimizado para oferecer eficiência e torque superior para carregamento.
O grande destaque, porém, é a introdução da tecnologia E-Tech 4x4, que utiliza um sistema híbrido com motor térmico na dianteira e propulsão elétrica no eixo traseiro, garantindo tração integral inteligente sem necessidade de eixo cardã mecânico.
Ficha Técnica
- Plataforma: RGMP (Modular global).
- Motorização: 1.3 Turbo Flex (aprox. 163 cv) + sistema Mild Hybrid.
- Tração: Integral E-Tech (4x4 elétrico).
- Comprimento: ~5,00 metros.
- Conectividade: central multimídia com Google Automotive nativo.
- Segurança: 6 Airbags de série e pacote ADAS (Assistentes de condução).
Projeção de versões e estratégia de preços no Brasil
- Renault Niagara Zen (1.3 turbo flex): esta será a versão de entrada, com foco voltado ao uso profissional e frotistas. O objetivo é oferecer um custo de aquisição competitivo, mantendo a robustez necessária para o trabalho, com valores estimados entre R$ 160.000 e R$ 175.000.
- Renault Niagara Intense (1.3 turbo flex): a versão intermediária assume o papel de "carro de passeio" da linha. Com um pacote de equipamentos mais completo, foco em conforto e conectividade, esta configuração deve ser a mais buscada pelo consumidor urbano, com preços projetados na faixa de R$ 185.000 a R$ 200.000.
- Renault Niagara E-Tech 4x4 (híbrida): representando o topo da gama, esta versão traz a inovadora tecnologia de propulsão híbrida com tração integral elétrica. Destinada ao público que busca performance, exclusividade e eficiência energética, a expectativa é que o modelo seja comercializado entre R$ 220.000 e R$ 245.000.