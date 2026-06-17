Nova Renault Niagara 2027: preço, ficha técnica e tudo sobre a picape

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A Renault oficializa a chegada da sua nova picape intermediária ao mercado brasileiro. A Renault Niagara promete unir robustez, tecnologia E-Tech e uma proposta versátil que transita entre o trabalho pesado e o uso urbano.

Com fabricação estratégica na Argentina e baseada na plataforma RGMP, o modelo deve ser o principal divisor de águas para a montadora francesa em 2027.

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Desempenho e motorização híbrida

No Brasil, o modelo chegará equipado com o já conhecido motor 1.3 Turbo Flex, otimizado para oferecer eficiência e torque superior para carregamento.

O grande destaque, porém, é a introdução da tecnologia E-Tech 4x4, que utiliza um sistema híbrido com motor térmico na dianteira e propulsão elétrica no eixo traseiro, garantindo tração integral inteligente sem necessidade de eixo cardã mecânico.

Ficha Técnica

Plataforma : RGMP (Modular global).

: RGMP (Modular global). Motorização : 1.3 Turbo Flex (aprox. 163 cv) + sistema Mild Hybrid.

: 1.3 Turbo Flex (aprox. 163 cv) + sistema Mild Hybrid. Tração : Integral E-Tech (4x4 elétrico).

: Integral E-Tech (4x4 elétrico). Comprimento : ~5,00 metros.

: ~5,00 metros. Conectividade : central multimídia com Google Automotive nativo.

: central multimídia com Google Automotive nativo. Segurança : 6 Airbags de série e pacote ADAS (Assistentes de condução).

Projeção de versões e estratégia de preços no Brasil