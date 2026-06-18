MOTOR HURRICANE 4
Ele voltou: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2027 estreia com 329 cv
Com suspensão preparada, o Trailhawk 2027 retoma o posto de SUV mais robusto da linha
O icônico Jeep Grand Cherokee Trailhawk está de volta. A Jeep oficializou o retorno da versão da linha SUV premium para o modelo 2027, combinando a capacidade fora de estrada da marca com a eficiência do novo motor Hurricane 4.
O grande protagonista desta geração é o motor 2.0 turbo Hurricane 4, que entrega impressionantes 329 cv e 45,9 kgfm de torque. Graças à tecnologia de ignição por jato turbulento (TJI), o propulsor atinge a marca de 164 cv por litro, garantindo fôlego de sobra tanto em rodovias quanto em situações extremas de baixa velocidade.
Performance e capacidade off-road
O modelo mantém seu DNA "trail rated" com o sistema de tração quadra-trac II e caixa de transferência de duas velocidades. A suspensão pneumática quadra-Lift, com amortecimento eletrônico, permite elevar a altura livre do solo para até 29 cm.
Além disso, o pacote tecnológico inclui
- Diferencial traseiro eletrônico: deslizamento limitado para tração máxima.
- selec-terrain: modos de condução específicos, incluindo o robusto modo Rock.
- Proteção de chassi: seis placas de aço reforçadas.
- Tecnologia de visão: câmera off-road TrailCam com rastreamento dinâmico.
Ficha Técnica
- Motorização: O modelo é equipado com o motor Hurricane 4, de 2.0 litros, quatro cilindros, com turbocompressor e tecnologia de Ignição por Jato Turbulento (TJI).
- Potência máxima: Entrega 329 cavalos de potência.
- Torque máximo: O torque disponível é de 45,9 kgfm.
- Transmissão: Câmbio automático de oito velocidades, projetado com conversor de torque otimizado para maior precisão em baixas velocidades.
- Sistema de tração: utiliza o sistema 4x4 Quadra-Trac II, acompanhado de uma caixa de transferência de duas velocidades.
- Suspensão: sistema pneumático Quadra-Lift, que conta com ajuste eletrônico de altura e amortecimento semiactivo.
- Capacidade de terreno: A altura livre do solo pode atingir até 29 centímetros, com ângulos de entrada (ataque) de 36 graus, ângulo ventral de 24,4 graus e ângulo de saída de 30,3 graus.
- Recursos off-road: inclui diferencial traseiro eletrônico de deslizamento limitado, controle de tração Selec-Terrain (incluindo modo Rock), seis placas de proteção em aço instaladas sob o chassi e a câmera de auxílio off-road TrailCam com rastreamento dinâmico.
- Rodas e pneus: equipado com pneus Goodyear Territory All-Terrain de 30,5 polegadas.
Versões e posicionamento de mercado
Embora o foco do lançamento seja a variante Trailhawk, a Jeep reforçou que o acabamento Overland também retorna à linha 2027, oferecendo uma opção mais voltada ao luxo e conforto premium, sem sacrificar a aptidão 4x4.
- Trailhawk (2027): posicionada como o topo de linha para off-road extremo. Valor sugerido nos EUA: a partir de US$ 65.000.
- Overland (2027): equilíbrio entre tecnologia urbana e capacidade de aventura. Valor sugerido nos EUA: a partir de US$ 62.000.
Valores convertidos diretamente não refletem o custo final em território brasileiro, sujeito a impostos de importação e logística.