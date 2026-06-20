ADEUS, HÍBRIDOS?
Caoa Changan CS75 Plus: o SUV que chega para desafiar Haval e BYD
Com 4,77m e porta-malas de 610 litros, modelo chega ao Brasil por R$ 199.990
O novo Caoa Changan CS75 Plus chega ao Brasil com porte superior aos rivais e preço de R$ 199.990, posicionando-se como uma alternativa direta ao Haval H6 e ao BYD Song Plus, porém focada no público que ainda prefere a simplicidade e a robustez de um motor a combustão.
Por que o CS75 Plus pode balançar o segmento?
Diferente dos SUVs híbridos que dominam o ranking de vendas atuais, a estratégia da Caoa Changan é clara: oferecer um veículo com dimensões generosas, acabamento premium e um conjunto mecânico já conhecido, por um valor que muitos híbridos não conseguem alcançar.
O modelo se destaca pelo espaço interno acima da média e por uma lista de equipamentos que não deve nada aos SUVs de luxo.
Ficha técnica
- Motor: 1.5 Turbo Flex (injeção direta).
- Potência: 180 cv.
- Torque: 29,2 kgfm.
- Câmbio: Automático de 8 marchas (Aisin).
- Tração: dianteira (FWD).
- Dimensões: 4,77 m de comprimento, 1,91 m de largura e 2,80 m de entre-eixos.
- Porta-malas: 610 litros (até 1.620 litros com bancos rebatidos).
Versões e valores
Atualmente, o modelo é ofertado em versão única (topo de linha) para simplificar a gama:
Caoa Changan CS75 Plus (Versão Completa): R$ 199.990.
O valor pode variar conforme impostos estaduais e frete. Recomendamos consultar a concessionária mais próxima.
Tecnologia a bordo
Para compensar a ausência de um motor elétrico, o interior do CS75 Plus é um verdadeiro "show room" tecnológico. O painel é dominado por três telas integradas:
- Instrumentação: 10,3 polegadas.
- Central multimídia: 14,6 polegadas.
- Tela de passageiro: 12,3 polegadas.
Além disso, o SUV conta com sistema de som assinado pela Pioneer com 14 alto-falantes, teto solar panorâmico e bancos com ventilação, aquecimento e massagem, garantindo que o conforto seja o principal argumento de venda contra a economia dos híbridos.
CS75 Plus vs. concorrentes
Enquanto a maioria dos fabricantes aposta na eletrificação (híbridos), o Caoa Changan CS75 Plus decide trilhar um caminho focado na dimensão física e na simplicidade da combustão.
1. Caoa Changan CS75 Plus vs. Haval H6 (GWM)
Vantagem do CS75 Plus: o modelo da Caoa Changan vence no porte e no porta-malas. Com 4,77 metros de comprimento e 610 litros de capacidade de carga, ele é consideravelmente maior que o H6, que mede 4,68 metros e oferece 560 litros. Além disso, o CS75 Plus entrega uma experiência mais "analógica" para quem evita sistemas de baterias complexos.
Vantagem do Haval H6: o H6 se sobressai na eficiência energética. Sendo um híbrido (HEV), ele entrega um consumo de combustível muito menor em ciclo urbano e um desempenho de arrancada superior devido ao torque imediato do motor elétrico.
2. Caoa Changan CS75 Plus vs. BYD Song Plus (BYD)
Vantagem do CS75 Plus: novamente, a escala do veículo é o trunfo. O CS75 Plus oferece mais espaço para as pernas no banco traseiro, graças ao seu entre-eixos de 2,80 metros — contra 2,76 metros do Song Plus. Outro ponto é a potência do motor a combustão, que no CS75 Plus é turboalimentado (180 cv), enquanto o Song Plus foca sua força no motor elétrico auxiliar.
Vantagem do BYD Song Plus: a principal vantagem do rival é a possibilidade de rodar em modo puramente elétrico (por ser Plug-in), permitindo que o proprietário realize trajetos diários curtos sem consumir gasolina. O acabamento interno do BYD também é amplamente reconhecido por sua qualidade de construção e materiais nobres.