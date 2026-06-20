Caoa Changan CS75 Plus: o SUV que chega para desafiar Haval e BYD

O novo Caoa Changan CS75 Plus chega ao Brasil com porte superior aos rivais e preço de R$ 199.990, posicionando-se como uma alternativa direta ao Haval H6 e ao BYD Song Plus, porém focada no público que ainda prefere a simplicidade e a robustez de um motor a combustão.

Por que o CS75 Plus pode balançar o segmento?

Diferente dos SUVs híbridos que dominam o ranking de vendas atuais, a estratégia da Caoa Changan é clara: oferecer um veículo com dimensões generosas, acabamento premium e um conjunto mecânico já conhecido, por um valor que muitos híbridos não conseguem alcançar.

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O modelo se destaca pelo espaço interno acima da média e por uma lista de equipamentos que não deve nada aos SUVs de luxo.

Interior da Caoa Changan CS75 Plus - Foto: Divulgação CAOA

Ficha técnica

Motor : 1.5 Turbo Flex (injeção direta).

: 1.5 Turbo Flex (injeção direta). Potência : 180 cv.

: 180 cv. Torque : 29,2 kgfm.

: 29,2 kgfm. Câmbio : Automático de 8 marchas (Aisin).

: Automático de 8 marchas (Aisin). Tração : dianteira (FWD).

: dianteira (FWD). Dimensões : 4,77 m de comprimento, 1,91 m de largura e 2,80 m de entre-eixos.

: 4,77 m de comprimento, 1,91 m de largura e 2,80 m de entre-eixos. Porta-malas : 610 litros (até 1.620 litros com bancos rebatidos).

Versões e valores

Atualmente, o modelo é ofertado em versão única (topo de linha) para simplificar a gama:

Caoa Changan CS75 Plus (Versão Completa): R$ 199.990.

O valor pode variar conforme impostos estaduais e frete. Recomendamos consultar a concessionária mais próxima.

Tecnologia a bordo

Para compensar a ausência de um motor elétrico, o interior do CS75 Plus é um verdadeiro "show room" tecnológico. O painel é dominado por três telas integradas:

Instrumentação : 10,3 polegadas.

: 10,3 polegadas. Central multimídia : 14,6 polegadas.

: 14,6 polegadas. Tela de passageiro : 12,3 polegadas.

Além disso, o SUV conta com sistema de som assinado pela Pioneer com 14 alto-falantes, teto solar panorâmico e bancos com ventilação, aquecimento e massagem, garantindo que o conforto seja o principal argumento de venda contra a economia dos híbridos.

CS75 Plus vs. concorrentes

Enquanto a maioria dos fabricantes aposta na eletrificação (híbridos), o Caoa Changan CS75 Plus decide trilhar um caminho focado na dimensão física e na simplicidade da combustão.

1. Caoa Changan CS75 Plus vs. Haval H6 (GWM)

Vantagem do CS75 Plus: o modelo da Caoa Changan vence no porte e no porta-malas. Com 4,77 metros de comprimento e 610 litros de capacidade de carga, ele é consideravelmente maior que o H6, que mede 4,68 metros e oferece 560 litros. Além disso, o CS75 Plus entrega uma experiência mais "analógica" para quem evita sistemas de baterias complexos.

Vantagem do Haval H6: o H6 se sobressai na eficiência energética. Sendo um híbrido (HEV), ele entrega um consumo de combustível muito menor em ciclo urbano e um desempenho de arrancada superior devido ao torque imediato do motor elétrico.

2. Caoa Changan CS75 Plus vs. BYD Song Plus (BYD)

Vantagem do CS75 Plus: novamente, a escala do veículo é o trunfo. O CS75 Plus oferece mais espaço para as pernas no banco traseiro, graças ao seu entre-eixos de 2,80 metros — contra 2,76 metros do Song Plus. Outro ponto é a potência do motor a combustão, que no CS75 Plus é turboalimentado (180 cv), enquanto o Song Plus foca sua força no motor elétrico auxiliar.

Vantagem do BYD Song Plus: a principal vantagem do rival é a possibilidade de rodar em modo puramente elétrico (por ser Plug-in), permitindo que o proprietário realize trajetos diários curtos sem consumir gasolina. O acabamento interno do BYD também é amplamente reconhecido por sua qualidade de construção e materiais nobres.