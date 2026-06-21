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Montadora de luxo encerra produção no Brasil após 10 anos de operação
Unidade em Itatiaia (RJ) deve deixar de produzir veículos após negociações com gigante chinesa
Uma montadora de veículos de luxo decidiu encerrar a produção no Brasil após uma década de operação e números abaixo do esperado no mercado nacional. A unidade instalada em Itatiaia, no Rio de Janeiro, vive um momento de incerteza enquanto o futuro da fábrica e dos trabalhadores segue em negociação.
Os últimos veículos montados no país já foram finalizados e devem ser enviados às concessionárias até meados de julho. Ao mesmo tempo, uma fabricante chinesa surge como principal interessada em assumir a operação do complexo industrial.
Fim da produção após 10 anos no país
A Land Rover encerra a fabricação nacional na planta de Itatiaia. A unidade, que completou 10 anos de funcionamento, não atingiu as metas esperadas para manter a produção local.
Nos bastidores, os últimos modelos dos veículos Discovery Sport e Range Rover Evoque já foram concluídos. A distribuição para a rede de concessionárias deve ocorrer até a metade de julho.
A empresa informou que as atividades seguem normalmente ao longo de junho, dentro do planejamento já estabelecido, mas não trouxe novas informações sobre o encerramento.
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Vendas abaixo do esperado pesaram na decisão
O desempenho comercial da marca no Brasil é apontado como um dos principais fatores para a saída da produção. Em 2025, foram vendidos apenas 757 veículos no país.
Entre janeiro e maio deste ano, os modelos produzidos localmente somaram 264 emplacamentos. A operação também utilizava o sistema SKD, no qual os veículos chegavam praticamente prontos do exterior para montagem final no Brasil.
371 trabalhadores seguem em atividade e incerteza
A fábrica emprega atualmente 371 trabalhadores diretos, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Itatiaia e Porto Real.
Mesmo com a redução da produção e o anúncio de encerramento, os funcionários seguem em atividade e participam de cursos de capacitação enquanto aguardam definições sobre o futuro.
O sindicato afirma preocupação com a manutenção dos empregos durante o processo de transição.
“A JLR possui acordo coletivo de trabalho vigente e tem cumprido com as obrigações. Nossa preocupação é com os funcionários da JLR, entendo que uma possível negociação precisaria de garantias destes postos de trabalho”, afirmou o diretor administrativo Bruno Mendonça Streva.
Chineses avançam em negociação pela fábrica
Uma fabricante chinesa surge como possível nova dona da unidade industrial. Na última semana, a Prefeitura de Itatiaia realizou reunião virtual com representantes da empresa interessada.
A Chery já formalizou pedido para adesão a incentivos fiscais e também discute o tema com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa.
O plano inicial prevê produção de até 100 mil veículos por ano a partir do segundo semestre de 2027, com fase de adaptação para cerca de 87 mil unidades anuais.