Montadora de luxo encerra produção no Brasil após 10 anos de operação

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Uma montadora de veículos de luxo decidiu encerrar a produção no Brasil após uma década de operação e números abaixo do esperado no mercado nacional. A unidade instalada em Itatiaia, no Rio de Janeiro, vive um momento de incerteza enquanto o futuro da fábrica e dos trabalhadores segue em negociação.

Os últimos veículos montados no país já foram finalizados e devem ser enviados às concessionárias até meados de julho. Ao mesmo tempo, uma fabricante chinesa surge como principal interessada em assumir a operação do complexo industrial.

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Fim da produção após 10 anos no país

A Land Rover encerra a fabricação nacional na planta de Itatiaia. A unidade, que completou 10 anos de funcionamento, não atingiu as metas esperadas para manter a produção local.

Nos bastidores, os últimos modelos dos veículos Discovery Sport e Range Rover Evoque já foram concluídos. A distribuição para a rede de concessionárias deve ocorrer até a metade de julho.

A empresa informou que as atividades seguem normalmente ao longo de junho, dentro do planejamento já estabelecido, mas não trouxe novas informações sobre o encerramento.

Vendas abaixo do esperado pesaram na decisão

O desempenho comercial da marca no Brasil é apontado como um dos principais fatores para a saída da produção. Em 2025, foram vendidos apenas 757 veículos no país.

Entre janeiro e maio deste ano, os modelos produzidos localmente somaram 264 emplacamentos. A operação também utilizava o sistema SKD, no qual os veículos chegavam praticamente prontos do exterior para montagem final no Brasil.

371 trabalhadores seguem em atividade e incerteza

A fábrica emprega atualmente 371 trabalhadores diretos, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Itatiaia e Porto Real.

Mesmo com a redução da produção e o anúncio de encerramento, os funcionários seguem em atividade e participam de cursos de capacitação enquanto aguardam definições sobre o futuro.

O sindicato afirma preocupação com a manutenção dos empregos durante o processo de transição.

“A JLR possui acordo coletivo de trabalho vigente e tem cumprido com as obrigações. Nossa preocupação é com os funcionários da JLR, entendo que uma possível negociação precisaria de garantias destes postos de trabalho”, afirmou o diretor administrativo Bruno Mendonça Streva.

Chineses avançam em negociação pela fábrica

Uma fabricante chinesa surge como possível nova dona da unidade industrial. Na última semana, a Prefeitura de Itatiaia realizou reunião virtual com representantes da empresa interessada.

A Chery já formalizou pedido para adesão a incentivos fiscais e também discute o tema com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa.

O plano inicial prevê produção de até 100 mil veículos por ano a partir do segundo semestre de 2027, com fase de adaptação para cerca de 87 mil unidades anuais.