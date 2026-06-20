Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

AUTOS

Motoristas lotam concessionárias após lançamento do Move Brasil

Marca atendeu mais de 14 mil motoristas no primeiro dia do Move Brasil

Iarla Queiroz
Por
Primeiro dia do Move Brasil
Primeiro dia do Move Brasil - Foto: Divulgação / BYD

A participação da BYD no Move Brasil já começou com forte adesão dos motoristas. No primeiro dia do programa do Governo Federal, concessionárias da montadora registraram movimento acima do habitual e chegaram a formar filas em diversas cidades do país.

A iniciativa é voltada para taxistas e motoristas de aplicativo interessados em adquirir um veículo próprio ou substituir o carro atual por meio de condições especiais de financiamento.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Movimento acima da média nas concessionárias

De acordo com a BYD, mais de 14,5 mil motoristas de táxi e aplicativo foram atendidos nesta sexta-feira, 20, nas mais de 210 concessionárias da marca espalhadas pelo Brasil. O número representa cerca de 85% de todos os atendimentos realizados ao longo do dia.

Em algumas unidades, a procura foi tão intensa que houve formação de filas antes mesmo da abertura das lojas.

Carros elétricos entram no programa

Com abrangência nacional, o Move Brasil busca ampliar o acesso ao veículo próprio para profissionais que utilizam o automóvel como principal ferramenta de trabalho.

Entre os modelos participantes estão o BYD Dolphin Mini, com preço a partir de R$ 109.990, e o BYD Dolphin GS, a partir de R$ 129.990.

Segundo a fabricante, os veículos oferecem tecnologia, eficiência energética e conforto, características cada vez mais valorizadas por motoristas que passam longos períodos ao volante.

Leia Também:

ADEUS, HÍBRIDOS?

Caoa Changan CS75 Plus: o SUV que chega para desafiar Haval e BYD
Caoa Changan CS75 Plus: o SUV que chega para desafiar Haval e BYD imagem

AUTOS

Financiamento de carro zero para Uber, 99 e táxi; como se inscrever no Move Brasil
Financiamento de carro zero para Uber, 99 e táxi; como se inscrever no Move Brasil imagem

UBER COMFORT RESTRITO

Carros mais vendidos no Brasil não serão mais aceitos na Uber
Carros mais vendidos no Brasil não serão mais aceitos na Uber imagem

Como funciona o financiamento

O programa contempla veículos de até R$ 150 mil e oferece condições diferenciadas de crédito, incluindo juros reduzidos, possibilidade de carência e parcelamento em até 72 meses.

Podem participar motoristas de aplicativo com pelo menos 12 meses de cadastro ativo e mais de 100 corridas realizadas, além de taxistas que possuam autorização ou permissão regular para exercer a atividade.

Economia para quem trabalha ao volante

A proposta também busca reduzir os custos operacionais dos profissionais. A ideia é oferecer uma alternativa ao aluguel de veículos, permitindo que motoristas conquistem o próprio carro por meio de financiamento.

Além disso, a BYD destaca que os modelos elétricos possuem menor custo de utilização no dia a dia, tanto pelo gasto reduzido com energia quanto pela manutenção simplificada quando comparada aos veículos movidos a combustão.

Expansão da eletromobilidade

Com a adesão ao Move Brasil, a BYD reforça sua estratégia de ampliar a presença dos veículos elétricos no mercado brasileiro e facilitar o acesso de taxistas e motoristas de aplicativo à tecnologia.

A empresa afirma que a iniciativa também contribui para acelerar a transição energética no país, combinando inovação, economia e sustentabilidade.

Fábrica da Bahia é a maior da BYD fora da China

No Brasil, a montadora mantém operações em diferentes estados e instalou em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, o maior complexo industrial da empresa fora da China.

A fábrica ocupa uma área de 4,65 milhões de metros quadrados e recebeu investimento de R$ 5,5 bilhões. Atualmente, o complexo produz os modelos Dolphin Mini, King e Song Pro.

Quando estiver totalmente concluído, o projeto prevê capacidade de produção de até 600 mil veículos por ano e a geração de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

autos byd

Relacionadas

Mais lidas