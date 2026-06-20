Motoristas lotam concessionárias após lançamento do Move Brasil

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A participação da BYD no Move Brasil já começou com forte adesão dos motoristas. No primeiro dia do programa do Governo Federal, concessionárias da montadora registraram movimento acima do habitual e chegaram a formar filas em diversas cidades do país.

A iniciativa é voltada para taxistas e motoristas de aplicativo interessados em adquirir um veículo próprio ou substituir o carro atual por meio de condições especiais de financiamento.

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Movimento acima da média nas concessionárias

De acordo com a BYD, mais de 14,5 mil motoristas de táxi e aplicativo foram atendidos nesta sexta-feira, 20, nas mais de 210 concessionárias da marca espalhadas pelo Brasil. O número representa cerca de 85% de todos os atendimentos realizados ao longo do dia.

Em algumas unidades, a procura foi tão intensa que houve formação de filas antes mesmo da abertura das lojas.

Carros elétricos entram no programa

Com abrangência nacional, o Move Brasil busca ampliar o acesso ao veículo próprio para profissionais que utilizam o automóvel como principal ferramenta de trabalho.

Entre os modelos participantes estão o BYD Dolphin Mini, com preço a partir de R$ 109.990, e o BYD Dolphin GS, a partir de R$ 129.990.

Segundo a fabricante, os veículos oferecem tecnologia, eficiência energética e conforto, características cada vez mais valorizadas por motoristas que passam longos períodos ao volante.

Como funciona o financiamento



O programa contempla veículos de até R$ 150 mil e oferece condições diferenciadas de crédito, incluindo juros reduzidos, possibilidade de carência e parcelamento em até 72 meses.

Podem participar motoristas de aplicativo com pelo menos 12 meses de cadastro ativo e mais de 100 corridas realizadas, além de taxistas que possuam autorização ou permissão regular para exercer a atividade.

Economia para quem trabalha ao volante

A proposta também busca reduzir os custos operacionais dos profissionais. A ideia é oferecer uma alternativa ao aluguel de veículos, permitindo que motoristas conquistem o próprio carro por meio de financiamento.

Além disso, a BYD destaca que os modelos elétricos possuem menor custo de utilização no dia a dia, tanto pelo gasto reduzido com energia quanto pela manutenção simplificada quando comparada aos veículos movidos a combustão.

Expansão da eletromobilidade

Com a adesão ao Move Brasil, a BYD reforça sua estratégia de ampliar a presença dos veículos elétricos no mercado brasileiro e facilitar o acesso de taxistas e motoristas de aplicativo à tecnologia.

A empresa afirma que a iniciativa também contribui para acelerar a transição energética no país, combinando inovação, economia e sustentabilidade.

Fábrica da Bahia é a maior da BYD fora da China

No Brasil, a montadora mantém operações em diferentes estados e instalou em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, o maior complexo industrial da empresa fora da China.

A fábrica ocupa uma área de 4,65 milhões de metros quadrados e recebeu investimento de R$ 5,5 bilhões. Atualmente, o complexo produz os modelos Dolphin Mini, King e Song Pro.

Quando estiver totalmente concluído, o projeto prevê capacidade de produção de até 600 mil veículos por ano e a geração de 20 mil empregos diretos e indiretos.