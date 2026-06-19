UBER COMFORT RESTRITO
Carros mais vendidos no Brasil não serão mais aceitos na Uber
Veja o posicionamento da empresa e das associações de motoristas e alternativas
A Uber deu início a uma reestruturação estratégica em suas categorias premium, como a Comfort e a Black. Para muitos motoristas parceiros, a notícia chegou como um balde de água fria: veículos líderes de venda no Brasil, como o Volkswagen Polo e o Fiat Argo, estão perdendo a elegibilidade para a categoria Comfort.
Esta mudança, segundo a empresa, não é apenas uma atualização de lista; faz parte de um movimento global de "premiumização" do serviço, que impacta diretamente a rentabilidade de quem trabalha com transporte por aplicativo.
Por que os hatches foram "rebaixados"?
A Uber justifica as mudanças com base em dados de satisfação dos usuários. A categoria Comfort foi desenhada para oferecer um padrão superior ao do Uber X, focando em:
- Espaço interno: exigência de maior distância entre-eixos.
- Conforto térmico e de rodagem: exigência de veículos com maior refinamento.
- Capacidade de bagagem: critérios mais rigorosos de volume de porta-malas.
Para a plataforma, modelos como Polo e Argo — embora modernos e tecnológicos — são classificados como "compactos de entrada" ou "premium de acesso".
A empresa entende que esses veículos não entregam a experiência de "valor agregado" que o passageiro do Comfort espera receber até 2027.
O impacto no bolso do motorista e o risco do investimento
A exclusão de um modelo da categoria Comfort gera um efeito cascata no planejamento financeiro do parceiro:
- Redução da rentabilidade: o motorista que financiou um veículo contando com o ganho extra das categorias superiores é forçado a atuar no Uber X, onde a margem de lucro por quilômetro é significativamente menor.
- Desvalorização do patrimônio: a perda da elegibilidade reduz o valor de revenda do veículo no mercado de usados para outros motoristas.
- Incerteza contratual: associações como ANPAP e o STATTESP criticam a falta de estabilidade, alegando que mudanças unilaterais ferem a previsibilidade de quem investiu no carro para trabalhar.
O posicionamento das partes
Uber (via AMOBITEC): Defende que a manutenção das categorias exige um padrão que reflete a demanda do consumidor final.
Outras entidades de motoristas argumentam que as exigências estão descoladas da realidade econômica brasileira, ignorando o esforço de renovação de frota realizado pela categoria.
O que esperar até 2027?
A tendência é clara: a Uber está forçando a transição para sedãs compactos-médios e SUVs de entrada. Se você é motorista ou pretende entrar no aplicativo, considere estas dicas:
1. O perfil de carro "seguro" para o futuro
Para evitar ser surpreendido, o mercado aponta que os sedãs (como Virtus, Cronos e Yaris Sedan) e os SUVs de entrada (como Tracker, T-Cross e Kicks) possuem uma "vida útil" muito mais longa nas categorias Comfort e Black.
2. Não troque de carro sem consultar o portal
Nunca baseie sua compra apenas na popularidade do modelo. Acesse sempre o Portal de Requisitos de Veículos da Uber e verifique o status do seu carro na sua região específica.
3. Evite o financiamento de longo prazo focado em uma categoria
Dada a volatilidade das regras, evite comprometer sua renda com parcelas que dependam exclusivamente do ganho extra de uma categoria premium. Tente equilibrar o custo do veículo com a margem de lucro da categoria X.