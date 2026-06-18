Uber proíbe carros e aumenta regras para motoristas; veja o que muda

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Alguns modelos de carros serão proibidos na Uber, nas modalidades Comfort e Black, a partir de 11 de janeiro de 2027. As exclusões avaliam também o ano de fabricação dos veículos.

No caso do modelo dos carros, alguns não serão mais aceitos nas categorias, independentemente do ano de fabricação.

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Além disso, algumas exigências serão implementadas para motoristas que desejam ingressar na categoria Comfort.

Segundo a empresa, os automóveis da nova lista “foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black”.



Veja modelos excluídos da categoria Black

Citroen C4 Cactus

Renault Duster

Caoa Chery Arizzo 5

Chevrolet Cruze

Citroën C4 Lounge

Hyundai Ioniq

Toyota Prius

Audi A3

Volkswagen Nivus

Volkswagen Virtus (a partir de 5 de julho de 2027)

BYD Dolphin (cadastramento até 31 de dezembro de 2026, e permanecerá válido na categoria Black até um ano).

Além disso, os automóveis devem ter um das cores a seguir: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.

Mudanças em Salvador

Sobre mudanças quanto ao ano mínimo de fabricação, algumas cidades seguem critérios próprios. Em Salvador, a lista segue:

City - 2023

Dolphin - 2024

Virtus - 2025

2008 - 2025

Demais modelos - 2018

Para os motoristas, as exigências da categoria são:

Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi);

Ter média de avaliações dos usuários de no mínimo 4,85.

Modelos excluídos do Comfort

Fiat Argo

Volkswagen Polo

Volkswagen Voyage

Chevrolet Prisma

Toyota Yaris

Peugeot 208

Renault Zoe

Chevrolet Joy Plus

JAC Motors J3 Turin

Kia Rio

JAC Motors iEV 40

Mudanças em Salvador

Etios Sedan - 2019

Cobalt - 2019

Demais modelos - 2017

Para os motoristas, as exigências da categoria são: