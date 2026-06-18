BRASIL
Uber proíbe carros e aumenta regras para motoristas; veja o que muda
Mudanças relacionadas ao ano de fabricação variam de acordo com cada cidade
Alguns modelos de carros serão proibidos na Uber, nas modalidades Comfort e Black, a partir de 11 de janeiro de 2027. As exclusões avaliam também o ano de fabricação dos veículos.
No caso do modelo dos carros, alguns não serão mais aceitos nas categorias, independentemente do ano de fabricação.
Além disso, algumas exigências serão implementadas para motoristas que desejam ingressar na categoria Comfort.
Segundo a empresa, os automóveis da nova lista “foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black”.
Veja modelos excluídos da categoria Black
- Citroen C4 Cactus
- Renault Duster
- Caoa Chery Arizzo 5
- Chevrolet Cruze
- Citroën C4 Lounge
- Hyundai Ioniq
- Toyota Prius
- Audi A3
- Volkswagen Nivus
- Volkswagen Virtus (a partir de 5 de julho de 2027)
- BYD Dolphin (cadastramento até 31 de dezembro de 2026, e permanecerá válido na categoria Black até um ano).
Além disso, os automóveis devem ter um das cores a seguir: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.
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Mudanças em Salvador
Sobre mudanças quanto ao ano mínimo de fabricação, algumas cidades seguem critérios próprios. Em Salvador, a lista segue:
- City - 2023
- Dolphin - 2024
- Virtus - 2025
- 2008 - 2025
- Demais modelos - 2018
Para os motoristas, as exigências da categoria são:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi);
- Ter média de avaliações dos usuários de no mínimo 4,85.
Modelos excluídos do Comfort
- Fiat Argo
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Voyage
- Chevrolet Prisma
- Toyota Yaris
- Peugeot 208
- Renault Zoe
- Chevrolet Joy Plus
- JAC Motors J3 Turin
- Kia Rio
- JAC Motors iEV 40
Mudanças em Salvador
- Etios Sedan - 2019
- Cobalt - 2019
- Demais modelos - 2017
Para os motoristas, as exigências da categoria são:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi);
- Ter média de avaliações dos usuários de no mínimo 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para as demais cidades.