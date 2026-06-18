Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Extradição de Eduardo Bolsonaro ameaça relação entre Brasil e EUA

Primeira Turma do STF condenou Eduardo Bolsonaro a mais de 4 anos de prisão em julgamento realizado

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Brasil e Estados Unidos podem ter um novo desgaste, em meio a possibilidade de aplicação de um novo tarifaço pelo governo Donald Trump, desta vez de 37,5%: a extradição do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O liberal vive no país da América do Norte e foi condenado, nesta semana, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo por sua atuação nos Estados Unidos, que resultou em sanções contra ministros do Supremo durante o julgamento da trama golpista.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em resposta, Eduardo já afirmou que pretende internacionalizar o caso e acionar canais diplomáticos e políticos nos Estados Unidos para constranger o Judiciário brasileiro.

Leia Também:

"TRAIDOR DA PÁTRIA"

Lídice acusa Eduardo Bolsonaro de atuar como agente dos EUA
Lídice acusa Eduardo Bolsonaro de atuar como agente dos EUA imagem

REAÇÃO

Eduardo Bolsonaro promete acionar Trump após ser condenado pelo STF
Eduardo Bolsonaro promete acionar Trump após ser condenado pelo STF imagem

JUSTIÇA

Eduardo Bolsonaro é condenado a 4 anos de prisão por coação
Eduardo Bolsonaro é condenado a 4 anos de prisão por coação imagem

Carla Zambelli

O desgaste político do Brasil ter um pedido de extradição de Eduardo Bolsonaro negado pelos Estados Unidos gera preocupação dentro do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal (STF), na esteira da negativa da Justiça da Itália de extraditar a ex-deputada Carla Zambelli.

A avaliação no Planalto e na Corte, semelhante à de advogados ouvidos pela Folha, é que seriam mínimas as chances do governo Donald Trump aceitar o pedido de extradição de Eduardo.

Como funciona o processo?

No trâmite normal de um processo de extradição ativa, o relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes, enviaria um mandado de prisão e pedido de extradição ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça.

Após confirmada pelo departamento a admissibilidade do pedido de extradição, o documento seria enviado ao Itamaraty ou ao governo americano.

A percepção no governo, no entanto, é que mais uma negativa de extradição por parte de um governo estrangeiro fortaleceria as críticas de que o sistema judicial brasileiro não é imparcial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil Donald Trump eduardo bolsonaro EUA Lula

Relacionadas

Mais lidas