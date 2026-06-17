Lídice acusa Eduardo Bolsonaro de atuar como agente dos EUA

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) classificou nesta quarta-feira, 17, como “justo” o julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que levou à condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação e articulação de sanções internacionais contra o Brasil.

Ao comentar a declaração do condenado de que levaria a decisão da Corte brasileira para análise da Casa Branca, a parlamentar afirmou que essa postura é típica de alguém que atua em defesa dos interesses do governo de Donald Trump.

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“Isso demonstra o que ele é: um agente do governo dos Estados Unidos, e não um político que defende o seu país. Acho que o julgamento foi justo. Uma pessoa que trai os interesses do Brasil, que sofreu um tarifaço em diversos produtos em função de uma campanha desempenhada por ele nos Estados Unidos”, afirmou.

A deputada pontuou ainda que Eduardo tinha como principal objetivo evitar a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por tentativa de golpe de Estado.

“Ele queria punir o nosso país para chantagear e impedir a condenação do pai dele. A ninguém é dado o direito de impedir a realização da Justiça e, por outro lado, sabotar os interesses da pátria”, completou.

As declarações foram dadas durante uma coletiva de imprensa em Salvador, durante a assinatura da ordem de serviço do Centro de Referência Estadual para o Cuidado Integral em Reabilitação de Pessoas com Deficiência (CRECIR).

Condenação de Eduardo

Na terça-feira, 16, o STF condenou Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão por coação e articulação de sanções internacionais contra o Brasil.

De acordo com a decisão, Eduardo viajou a Washington para articular audiências no Congresso dos Estados Unidos com o objetivo de pressionar o Judiciário brasileiro. O parlamentar buscou a aprovação de sanções financeiras e restrições de visto contra ministros da Corte.

Como reside no Texas desde 2025, Eduardo Bolsonaro não deve cumprir a pena imediatamente, já que a execução da sentença depende de um processo de extradição.

Suplência ao Senado

Ainda durante a conversa com a imprensa, Lídice comentou o convite feito pelo senador Jaques Wagner (PT) para que ocupe a primeira suplência em sua chapa de reeleição ao Senado.

“É um convite que muito me honra, pois sou uma política que tem uma história vinculada a uma construção partidária e à organização do campo político em que atuo. Jaques Wagner é um senador que dá orgulho à Bahia e, por isso, não posso deixar de analisar”, disse.