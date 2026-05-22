Justiça da Itália nega extradição de Carla Zambelli e liberta ex-deputada

A Justiça da Itália voltou atrás e negou, em decisão desta sexta-feira, 22, o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL). Com a mudança, a ex-parlamentar também deixa a prisão.

Zambelli aguardará agora uma nova posição da Justiça, mas em liberdade. A informação foi confirmada pela defesa da bolsonarista. O pedido de extradição havia sido feito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para o cumprimento de penas no Brasil, onde foi condenada, sendo acatado pela Corte de Apelações da Itália.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Suprema Corte de Cassações do país, no entanto, anulou o aval dado pela instância de apelações. O processo agora vai para as mãos do ministro da Justiça, Carlo Nódio, que decidirá em até 45 dias o futuro de Carla Zambelli.

Saída da prisão

Segundo a defesa de Zambelli, a ex-deputada, que teve seu mandato cassado em dezembro de 2025, deixará a prisão neste sábado, 23.

Foragida e condenada

Foragida do Brasil, Carla Zambelli foi presa na Itália em julho de 2025. A deputada respondia a uma série de processos no Brasil, sendo condenada a dez anos de prisão por ter atuado para invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça.