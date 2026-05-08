PROGRESSÃO DA PENA
Hacker condenado junto com Carla Zambelli pode deixar prisão
Walter Delgatti Neto cumprirá pena em regime aberto
O programador Walter Delgatti Neto, conhecido como “hacker da Vaza Jato”, pode deixar o presídio de Potim, em São Paulo, nesta sexta-feira, 8.
Isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou na quinta-feira, 7, a progressão da pena do regime fechado para o aberto.
Com a decisão, o programador passará a cumprir a pena em casa e terá de usar tornozeleira eletrônica.
Entenda a prisão
Walter Delgatti foi condenado pela Primeira Turma do STF por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e alterar documentos oficiais.
A pena fixada foi de oito anos e três meses de prisão. No mesmo julgamento, a então deputada federal Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão, além da perda do mandato.
Os dois foram responsabilizados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.
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Remição da pena
Em março deste ano, Alexandre de Moraes homologou a remição de 100 dias da pena após a aprovação de Delgatti no Enem para Pessoas Privadas de Liberdade, realizado em 2025.
Ao analisar o pedido da defesa, o ministro entendeu que Delgatti já cumpriu a fração necessária da pena para obter a progressão de regime, equivalente a 20% do total.
Além disso, uma certidão emitida pela direção do presídio apontou “comportamento ótimo do reeducando”.
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