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PROGRESSÃO DA PENA

Hacker condenado junto com Carla Zambelli pode deixar prisão

Walter Delgatti Neto cumprirá pena em regime aberto

Ane Catarine
Por

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Walter Delgatti Neto pode deixar a prisão
Walter Delgatti Neto pode deixar a prisão - Foto: Agência Brasil/ Lula Marques

O programador Walter Delgatti Neto, conhecido como “hacker da Vaza Jato”, pode deixar o presídio de Potim, em São Paulo, nesta sexta-feira, 8.

Isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou na quinta-feira, 7, a progressão da pena do regime fechado para o aberto.

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Com a decisão, o programador passará a cumprir a pena em casa e terá de usar tornozeleira eletrônica.

Entenda a prisão

Walter Delgatti foi condenado pela Primeira Turma do STF por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e alterar documentos oficiais.

A pena fixada foi de oito anos e três meses de prisão. No mesmo julgamento, a então deputada federal Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão, além da perda do mandato.

Os dois foram responsabilizados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

Leia Também:

Zambelli nega ter pedido a hacker Delgatti para atuar contra Moraes
PGR denuncia Zambelli e Delgatti por invasão ao site do CNJ
Delgatti fala em fraudar urnas para "dar resultado que eles querem"

Remição da pena

Em março deste ano, Alexandre de Moraes homologou a remição de 100 dias da pena após a aprovação de Delgatti no Enem para Pessoas Privadas de Liberdade, realizado em 2025.

Ao analisar o pedido da defesa, o ministro entendeu que Delgatti já cumpriu a fração necessária da pena para obter a progressão de regime, equivalente a 20% do total.

Além disso, uma certidão emitida pela direção do presídio apontou “comportamento ótimo do reeducando”.

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Tags:

Alexandre de Moraes STF Walter Delgatti

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