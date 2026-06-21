Grandes concessionárias anunciam redução nos preços após o lançamento do Move Brasil; saiba valores

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O Programa Move Brasil, do Governo Federal, ganhou força no mercado automotivo e passou a movimentar uma série de ofertas de montadoras voltadas para taxistas e motoristas de aplicativo. Com condições especiais de financiamento e descontos agressivos, marcas como Renault, Citroën e Fiat anunciaram redução nos preços de modelos populares em diferentes categorias.

As ofertas fazem parte da estratégia das montadoras para atender veículos de até R$ 150 mil dentro das regras do programa, que busca incentivar a renovação da frota e ampliar o acesso de profissionais do volante a carros novos.

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Renault reduz preços de Kwid, Kardian, Duster e Boreal

A Renault incluiu quatro modelos no Move Brasil: Kwid, Kardian, Duster e Boreal. Os veículos passam a integrar a linha de crédito especial destinada à compra de carros dentro dos critérios do programa.

Os modelos Kwid, Kardian e Duster estão disponíveis tanto para venda no varejo quanto em venda direta. Já o Boreal participa apenas da modalidade voltada a taxistas.

Entre os preços divulgados para taxistas com isenção de impostos, estão:

Kwid Zen 1.0: R$ 60.604

R$ 60.604 Kwid Intense 1.0: R$ 62.873

R$ 62.873 Kardian Evolution AT: R$ 90.302

R$ 90.302 Kardian Techno AT: R$ 94.863

R$ 94.863 Kardian Iconic AT: R$ 99.692

R$ 99.692 Duster Intense MT: R$ 92.331

R$ 92.331 Duster Intense CVT: R$ 101.542

R$ 101.542 Boreal Evolution AT: R$ 131.825

Para motoristas de aplicativo, os valores também variam conforme modelo e versão, com preços que chegam a R$ 131.590.

Renault Kardian - Foto: Divulgação

Citroën aposta em descontos e financiamento especial



A Citroën também aderiu ao programa com condições específicas para taxistas e motoristas de aplicativo. A marca inclui modelos como C3, Basalt e Aircross no Move Brasil.

Entre as ofertas para taxistas com isenção de impostos, os valores incluem reduções expressivas, como o Citroën C3 Live Go de R$ 87.450 por R$ 65.090 e o Aircross Shine 7 Turbo de R$ 154.490 por R$ 107.590.

Além dos descontos, a montadora oferece emplacamento gratuito em versões selecionadas.

Para motoristas sem isenção e profissionais de aplicativo, a Citroën também disponibiliza financiamento com juros de 0,99%, entrada zero e carência de até seis meses, com pagamento em até 72 parcelas.

Citroën C3 Live Go - Foto: Divulgação

Fiat também entra na disputa com descontos de até R$ 57 mil



A Fiat anunciou condições especiais dentro do Move Brasil com foco em quatro modelos: Fastback, Cronos e Argo.

Entre os destaques, o Fastback Impetus T200 MHEV teve redução de até R$ 57 mil, passando de R$ 173.490 para R$ 116.490 na categoria de taxistas com isenção.

Já o Argo aparece como uma das opções mais acessíveis para motoristas de aplicativo, com parcelas a partir de R$ 1.830 em 72 meses.

Entre os preços para taxistas com benefícios fiscais, estão:

Fastback Impetus T200 MHEV: R$ 116.490

R$ 116.490 Fastback T200 Smart Drive: R$ 99.990

R$ 99.990 Cronos Drive 1.0 MT: R$ 79.990

R$ 79.990 Argo Drive 1.3 MT: R$ 74.390

Fiat Cronos - Foto: Divulgação

Programa Move Brasil impulsiona mercado automotivo



O Move Brasil é voltado para taxistas e motoristas de aplicativo com cadastro ativo e histórico mínimo de corridas, além de profissionais regularizados junto aos órgãos de trânsito.

O programa permite a compra de veículos novos com condições diferenciadas de crédito, juros reduzidos e prazos ampliados, além de incentivar a renovação da frota com foco em eficiência e sustentabilidade.

As montadoras afirmam que as condições são válidas durante a vigência do programa e estão disponíveis na rede de concessionárias em todo o país.