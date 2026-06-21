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Move Brasil faz carros famosos despencarem de preço; veja valores
Montadoras divulgam ofertas com redução de preços para taxistas e motoristas de app
O Programa Move Brasil, do Governo Federal, ganhou força no mercado automotivo e passou a movimentar uma série de ofertas de montadoras voltadas para taxistas e motoristas de aplicativo. Com condições especiais de financiamento e descontos agressivos, marcas como Renault, Citroën e Fiat anunciaram redução nos preços de modelos populares em diferentes categorias.
As ofertas fazem parte da estratégia das montadoras para atender veículos de até R$ 150 mil dentro das regras do programa, que busca incentivar a renovação da frota e ampliar o acesso de profissionais do volante a carros novos.
Renault reduz preços de Kwid, Kardian, Duster e Boreal
A Renault incluiu quatro modelos no Move Brasil: Kwid, Kardian, Duster e Boreal. Os veículos passam a integrar a linha de crédito especial destinada à compra de carros dentro dos critérios do programa.
Os modelos Kwid, Kardian e Duster estão disponíveis tanto para venda no varejo quanto em venda direta. Já o Boreal participa apenas da modalidade voltada a taxistas.
Entre os preços divulgados para taxistas com isenção de impostos, estão:
- Kwid Zen 1.0: R$ 60.604
- Kwid Intense 1.0: R$ 62.873
- Kardian Evolution AT: R$ 90.302
- Kardian Techno AT: R$ 94.863
- Kardian Iconic AT: R$ 99.692
- Duster Intense MT: R$ 92.331
- Duster Intense CVT: R$ 101.542
- Boreal Evolution AT: R$ 131.825
Para motoristas de aplicativo, os valores também variam conforme modelo e versão, com preços que chegam a R$ 131.590.
Citroën aposta em descontos e financiamento especial
A Citroën também aderiu ao programa com condições específicas para taxistas e motoristas de aplicativo. A marca inclui modelos como C3, Basalt e Aircross no Move Brasil.
Entre as ofertas para taxistas com isenção de impostos, os valores incluem reduções expressivas, como o Citroën C3 Live Go de R$ 87.450 por R$ 65.090 e o Aircross Shine 7 Turbo de R$ 154.490 por R$ 107.590.
Além dos descontos, a montadora oferece emplacamento gratuito em versões selecionadas.
Para motoristas sem isenção e profissionais de aplicativo, a Citroën também disponibiliza financiamento com juros de 0,99%, entrada zero e carência de até seis meses, com pagamento em até 72 parcelas.
Fiat também entra na disputa com descontos de até R$ 57 mil
A Fiat anunciou condições especiais dentro do Move Brasil com foco em quatro modelos: Fastback, Cronos e Argo.
Entre os destaques, o Fastback Impetus T200 MHEV teve redução de até R$ 57 mil, passando de R$ 173.490 para R$ 116.490 na categoria de taxistas com isenção.
Já o Argo aparece como uma das opções mais acessíveis para motoristas de aplicativo, com parcelas a partir de R$ 1.830 em 72 meses.
Entre os preços para taxistas com benefícios fiscais, estão:
- Fastback Impetus T200 MHEV: R$ 116.490
- Fastback T200 Smart Drive: R$ 99.990
- Cronos Drive 1.0 MT: R$ 79.990
- Argo Drive 1.3 MT: R$ 74.390
Programa Move Brasil impulsiona mercado automotivo
O Move Brasil é voltado para taxistas e motoristas de aplicativo com cadastro ativo e histórico mínimo de corridas, além de profissionais regularizados junto aos órgãos de trânsito.
O programa permite a compra de veículos novos com condições diferenciadas de crédito, juros reduzidos e prazos ampliados, além de incentivar a renovação da frota com foco em eficiência e sustentabilidade.
As montadoras afirmam que as condições são válidas durante a vigência do programa e estão disponíveis na rede de concessionárias em todo o país.