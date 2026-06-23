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ACIDENTE

VÍDEO: motorista perde o controle e carro cai de viaduto em Salvador

Acidente acontece na noite de segunda-feira, 22

Edvaldo Sales
Por
Acidente acontece na noite de segunda-feira, 22
Acidente acontece na noite de segunda-feira, 22 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um carro despencou do Viaduto dos Rodoviários, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, na noite de segunda-feira, 22. O motorista perdeu o controle da direção em um trecho de curva e o veículo caiu na parte inferior da via, segundo informações iniciais.

O carro ficou virado para baixo, escorado pela contenção dos trilhos do metrô, próximo à Estação Pernambués.

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O motorista estaria vindo da região do antigo Shopping Iguatemi, pelo viaduto, e saiu da pista, caindo em uma ribanceira.

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Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o carro virado e pessoas próximas ao local após o acidente. Até o momento não há informações oficiais sobre o número de vítimas ou o estado de saúde dos envolvidos.

Pelas imagens é possível ver uma pessoa sentada no chão, apontada como suposto motorista do veículo, consciente e sem ferimentos graves.

As circunstâncias do acidente serão apuradas e equipes de atendimento foram acionadas para a ocorrência.

Veja como ficou o carro:

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Tags

carro Pernambués Salvador

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