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EDUCAÇÃO

Abandono escolar no ensino médio público da Bahia cai 10% em 3 anos

Censo Escolar mostra que mais estudantes baianos estão avançando e concluindo o segundo grau

Luiza Nascimento
Por
Indicador que mede o atraso escolar foi reduzido de 41,3% para 24%
Indicador que mede o atraso escolar foi reduzido de 41,3% para 24% - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

A taxa de abandono escolar durante o ensino médio da rede pública da Bahia caiu quase 10% em três anos. Segundo dados do Censo Escolar, divulgados nesta sexta-feira, 26, entre 2022 e 2025, o estado passou de 12,9% para 3% de registros.

Os números indicam que mais estudantes baianos estão avançando na escola e concluindo o segundo grau na rede estadual. O levantamento também é positivo para a reprovação, que recuou de 16,3% para 4,6%.

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No mesmo período, o indicador que mede o atraso escolar foi reduzido de 41,3% para 24%, evidenciando avanços na permanência e na trajetória escolar dos estudantes.

O Censo Escolar 2025 foi realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC).

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Cenário nacional também é otimista

Ainda de acordo com o senso, durante o período, a reprovação no ensino médio público caiu 62% no Brasil. Além disso, o abandono escolar diminuiu 61% e a distorção idade-série, indicador que mede o atraso escolar, foi reduzida em 28%.

Já a taxa de aprovação cresceu 11% nos três últimos anos e a de não retorno ao ensino médio também teve bons resultados, caindo 28%. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) registrou ainda, um aumento de 46% nas inscrições realizadas por concluintes de escolas públicas.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a melhoria tem sido percebida desde 2023, quando o órgão ampliou e implementou programas estruturantes, como:

  • Compromisso Nacional Criança Alfabetizada;
  • Escola em Tempo Integral;
  • Estratégia Nacional de Escolas Conectadas;
  • Avanços no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);
  • Pé-de-Meia.

“O cenário reflete uma combinação de políticas públicas voltadas à permanência, à aprendizagem e ao aprimoramento das condições de oferta da educação básica. Observamos, ainda, uma melhoria simultânea nos indicadores de abandono, repetência e atraso escolar no Brasil”, afirma o ministro da Educação, Leonardo Barchini.

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abandono escolar Bahia ensino médio

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