Enem 2026: pagamento é recusado mesmo dentro do prazo e causa revolta

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Candidatos do Enem 2026 relataram dificuldades para pagar a taxa de inscrição mesmo dentro do prazo final estabelecido. No dia 22 de junho, data limite após prorrogação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sistemas de pagamento passaram a apresentar falhas e impedir a quitação do valor de R$ 85.

Segundo relatos, o QR Code do PIX aparecia como inválido e boletos bancários eram recusados sob a justificativa de estarem vencidos. Em alguns casos, pagamentos via cartão de crédito ou débito também não foram concluídos.

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Problema no último dia de pagamento

Após o Inep estender o prazo de pagamento da taxa de inscrição, os candidatos tiveram até 22 de junho para regularizar a situação e garantir participação na prova.

No entanto, justamente no último dia, usuários afirmam que não conseguiram concluir o pagamento, mesmo tentando diferentes métodos e bancos.

“Gerei um novo boleto, aparece vencimento 22/06, mas tentei pagar de todas as formas -- Pix, cód de barra, aplicativo do Bando do Brasil, agência do Banco do Brasil --, e só consta como boleto vencido”, disse um candidato nas redes sociais.

Relatos de frustração entre candidatos



As reclamações se multiplicaram nas redes sociais, com estudantes relatando perda de tempo e medo de ficar de fora do exame.

"Tentei pagar ontem, estava dizendo que o boleto está vencido! E o QR diz que tá inválido. Vou ter que esperar 1 ano para fazer a porcaria do Enem por causa de algo que nem é a minha culpa", escreveu uma estudante.

"Estou tentando desde cedo e aparece que o prazo de pagamento expirou mesmo estando dentro do prazo. Perdi o dia inteiro nessa função, absurdo", disse outra aluna.

O que diz o Inep

Procurado, o Inep afirmou que "ninguém será prejudicado" e que as situações serão analisadas individualmente.

"Eventuais dúvidas encaminhadas nos canais de atendimento oficiais até a data de 22 de junho serão analisadas caso a caso", informou o órgão.

Em nota, o instituto também afirmou que os boletos tiveram a data de pagamento alterada dentro do prazo e que não haverá prejuízo aos participantes.

Queixas nas redes e histórico de falhas

Nas redes sociais, candidatos também relataram problemas semelhantes em outras plataformas do governo, como o sistema de inscrições.

Em agosto de 2025, uma falha parecida foi registrada durante as inscrições da Prova Nacional Docente (PND), também organizada pelo Inep, quando boletos foram recusados sem justificativa detalhada.

Até o momento, o Ministério da Educação (MEC) não se pronunciou oficialmente sobre as queixas.

Taxa, isenção e cronograma

A taxa de inscrição do Enem 2026 foi de R$ 85, destinada a candidatos não isentos. O prazo inicial era até 17 de junho, mas foi prorrogado até o dia 22. O pagamento podia ser feito via PIX, boleto, cartão de crédito ou débito.

Têm direito à isenção:

estudantes do último ano do ensino médio em escola pública;

quem estudou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral, com renda de até um salário mínimo e meio por pessoa;

inscritos no CadÚnico em situação de baixa renda;

participantes do programa Pé-de-Meia.

O Inep também informou que divulgará em 26 de junho o resultado das solicitações de atendimento especializado.

As provas do Enem 2026 estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro.