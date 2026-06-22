Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

ATENÇÃO ESTUDANTES!

Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem termina nesta segunda

Pagamento é feito através da Página do Participante e indispensável para garantir a participação

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Estudantes têm até 23h59 desta segunda-feira para realizar o pagamento
Estudantes têm até 23h59 desta segunda-feira para realizar o pagamento - Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

O pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 deve ser feito até as 23h59 desta segunda-feira, 22, através do boleto gerado na Página do Participante.

O valor da taxa é de R$ 85, o mesmo cobrado na edição anterior, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e pode ser pago por boleto, Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança, a depender da instituição financeira.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Para quem não obteve isenção da taxa, o pagamento é essencial para a confirmação da participação do estudante.

Quem tem direito a gratuidade?

Este ano os estudantes isentos são:

  • Matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026;
  • Aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em instituições privadas, desde que possuam renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa;
  • Participantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que se enquadrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica;
  • Estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia.

Leia Também:

EXPECTATIVA

Estudantes baianos são finalistas da Olimpíada de História do Brasil
Estudantes baianos são finalistas da Olimpíada de História do Brasil imagem

DADOS DO IBGE

Número de analfabetos e taxa de analfabetismo seguem em queda na Bahia
Número de analfabetos e taxa de analfabetismo seguem em queda na Bahia imagem

EDUCAÇÃO

Professores têm reajuste no salário e novo piso chega a R$ 5.130,63
Professores têm reajuste no salário e novo piso chega a R$ 5.130,63 imagem

Cronograma

O Inep também informou que o resultado das solicitações de atendimento especializado será divulgado na próxima sexta-feira, 26.

O recurso é destinado a participantes com deficiência, transtornos de aprendizagem, transtorno do espectro autista (TEA), déficit de atenção, além de gestantes, lactantes, idosos, diabéticos e estudantes em classe hospitalar, entre outros grupos.

  • Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 22 de junho;
  • Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 12 de junho;
  • Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 12 de junho;
  • Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;
  • Recurso do atendimento especializado: de 29 a 3 de julho;
  • Resultado do recurso: 10 de julho;
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

No primeiro dia, os participantes responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de elaborar a Redação. Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Enem 2026 Inep taxa de inscrição

Relacionadas

Mais lidas