Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem termina nesta segunda

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O pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 deve ser feito até as 23h59 desta segunda-feira, 22, através do boleto gerado na Página do Participante.

O valor da taxa é de R$ 85, o mesmo cobrado na edição anterior, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e pode ser pago por boleto, Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança, a depender da instituição financeira.

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Para quem não obteve isenção da taxa, o pagamento é essencial para a confirmação da participação do estudante.

Quem tem direito a gratuidade?

Este ano os estudantes isentos são:

Matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026;

Aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em instituições privadas, desde que possuam renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa;

Participantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que se enquadrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica;

Estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia.

Cronograma

O Inep também informou que o resultado das solicitações de atendimento especializado será divulgado na próxima sexta-feira, 26.

O recurso é destinado a participantes com deficiência, transtornos de aprendizagem, transtorno do espectro autista (TEA), déficit de atenção, além de gestantes, lactantes, idosos, diabéticos e estudantes em classe hospitalar, entre outros grupos.

Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 22 de junho;

Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 12 de junho;

Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 12 de junho;

Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;

Recurso do atendimento especializado: de 29 a 3 de julho;

Resultado do recurso: 10 de julho;

Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

No primeiro dia, os participantes responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de elaborar a Redação. Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.