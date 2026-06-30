2 de Julho inspira imersão histórica para estudantes de Salvador

Enquanto a Bahia celebra o 2 de Julho, data que marca a consolidação da Independência do Brasil na Bahia, cem estudantes da rede municipal de Salvador vivem uma experiência que amplia o olhar sobre a própria história e identidade cultural. Até o dia 5 de julho, eles participam do Campus de Arte-Educação, etapa imersiva da 10ª edição do projeto ‘Era Uma Vez…Brasil’, que propõe uma reflexão sobre a formação do país a partir das contribuições dos povos indígenas e afro-brasileiros.

Durante sete dias das férias escolares, os adolescentes participam de um acampamento pedagógico realizado na Escola Municipal Valdemar Bibiano Jorge Amado, em Piatã. A programação reúne oficinas de audiovisual, interpretação, fotografia, roteiro e captação de som, além de vivências em comunidades tradicionais da Bahia.

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Nesta terça-feira, 1º, os estudantes vão conhecer o Quilombo do Quingoma, em Lauro de Freitas, onde terão contato com a história e as tradições da comunidade quilombola. Já no 2 de julho, data das celebrações da Independência da Bahia, o grupo visitará a Aldeia Portal Tupinambá, em Massarandupió, no município de Entre Rios, para vivenciar os saberes, as histórias e os costumes do povo Tupinambá.

A programação integra o tema da edição de 2026: "Quem conta a nossa história? A participação indígena e afro-brasileira na formação do Brasil", incentivando os jovens a refletirem sobre personagens e narrativas historicamente pouco presentes nos livros didáticos.

Como resultado da imersão, os participantes produzirão curtas-metragens inspirados nas experiências vividas durante o Campus. Os filmes e o desempenho dos estudantes ao longo da semana serão critérios para a seleção dos participantes que representarão o Brasil em um intercâmbio cultural de dez dias em Portugal, em novembro.

Projeto completa dez anos

Em sua edição comemorativa de dez anos, o ‘Era Uma Vez…Brasil’ consolida uma trajetória marcada pela valorização da educação patrimonial, da diversidade cultural e da formação cidadã. Desde 2016, o projeto já impactou mais de 22,6 mil estudantes, mobilizou mais de 500 escolas públicas em 35 municípios brasileiros e levou 777 estudantes e professores para intercâmbios culturais em Portugal.

Em 2026, a iniciativa acontece simultaneamente em nove cidades dos estados da Bahia, Pernambuco e São Paulo, envolvendo milhares de estudantes e professores da rede pública.

Produzido pela Origem Produções, o projeto é realizado pelo Ministério da Cultura e Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei RRouanet), com patrocínio de Grupo Moura, Rodonaves e Jacobina Mineração, apoios de Tronox, Tivoli, Civil Construtora e Copenor, além da parceria com as Secretarias de Educação dos municípios participantes.