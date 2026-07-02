POLÍCIA
Foragido por tentativa de homicídio na Bahia é preso pela polícia de SP
Mandado de prisão preventiva foi cumprido durante operação conjunta
Após trocar informações com a Polícia Civil de São Paulo e intensificar o trabalho de inteligência, a Polícia Civil da Bahia conseguiu localizar e prender, nesta quarta-feira, 1, um homem investigado por envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada em Antônio Cardoso, no interior do estado.
O suspeito estava em São Paulo e era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão. A medida foi determinada durante as investigações que apuram um confronto armado ocorrido no distrito de Santo Estêvão Velho, em Antônio Cardoso.
Integração entre os estados
De acordo com a Polícia Civil, a localização do suspeito foi possível após um trabalho de inteligência e o compartilhamento de informações entre equipes dos dois estados. A operação contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo para dar cumprimento ao mandado.
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Participaram da ação policiais da Delegacia Territorial de Antônio Cardoso, do Núcleo de Inteligência da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana) e equipes da Polícia Civil paulista.
Investigado permanece preso
Após a prisão, o homem foi submetido aos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A identidade do investigado não foi divulgada, e a Polícia Civil também não informou novos detalhes sobre a investigação da tentativa de homicídio.