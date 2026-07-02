Foragido por tentativa de homicídio na Bahia é preso pela polícia de SP

Siga o A TARDE no Google

Após trocar informações com a Polícia Civil de São Paulo e intensificar o trabalho de inteligência, a Polícia Civil da Bahia conseguiu localizar e prender, nesta quarta-feira, 1, um homem investigado por envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada em Antônio Cardoso, no interior do estado.

O suspeito estava em São Paulo e era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão. A medida foi determinada durante as investigações que apuram um confronto armado ocorrido no distrito de Santo Estêvão Velho, em Antônio Cardoso.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Integração entre os estados

De acordo com a Polícia Civil, a localização do suspeito foi possível após um trabalho de inteligência e o compartilhamento de informações entre equipes dos dois estados. A operação contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo para dar cumprimento ao mandado.

Participaram da ação policiais da Delegacia Territorial de Antônio Cardoso, do Núcleo de Inteligência da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana) e equipes da Polícia Civil paulista.

Investigado permanece preso

Após a prisão, o homem foi submetido aos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A identidade do investigado não foi divulgada, e a Polícia Civil também não informou novos detalhes sobre a investigação da tentativa de homicídio.