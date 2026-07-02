Mulher é acusada de dar remédio tarja preta para filhos dormirem

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Uma mulher, de 41 anos, foi presa após ser acusada de dar remédio sedativo para seus três filhos em Taiaçu, no interior de São Paulo. Identificada como Natalia Aparecida da Silva, a suspeita teria oferecido o medicamento tarja preta Clonazepam para fazer as crianças dormirem.

Segundo informações da Polícia Militar, Natalia está sendo investigada pelos crimes de maus tratos contra uma bebê de seis meses, uma criança de 3 anos e um adolescente de 15 anos.

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O caso foi denunciado por uma amiga dela, que levou as crianças a um hospital da região após receberem doses altas do medicamento. No local, ela explicou a situação aos médicos, que acionaram o Conselho Tutelar de Taiaçu e uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM).

Detida em casa, a acusada foi encontrada com uma caixa de clonazepam, que possuía 19 comprimidos intactos e 11 já consumidos. Ela deu duas versões contraditórias à polícia e alegou que as crianças podem ter ingerido o medicamento sem querer.

Ela foi liberada provisoriamente após uma audiência de custódia, mas segue sob investigação. As vítimas ficaram sob os cuidados da tia paterna e passarão por exames toxicológicos, que serão ligados às amostras recolhidas na residência.