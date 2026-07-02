Suspeito de executar rifeiro em emboscada em Salvador é preso em operação

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Um homem de 36 anos, apontado como autor da morte do rifeiro William Rafael Bacelar da Silva, de 30 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira, 1º, durante uma operação da Polícia Civil da Bahia, no bairro de Monte Serrat, em Salvador.

De acordo com a corporação, o suspeito foi identificado ao longo das investigações conduzidas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária por homicídio.

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Após a prisão, o investigado foi encaminhado à sede do DHPP, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para esclarecer a motivação do crime e identificar outros possíveis envolvidos na execução.

Relembre o caso

William Rafael Bacelar da Silva foi assassinado na noite de 13 de maio deste ano, no bairro de São Marcos, em Salvador.

Conhecido por atuar como rifeiro, ele foi morto dentro de uma caminhonete Toyota Hilux branca ao chegar ao condomínio Recanto dos Pássaros, na região da Estrada Velha do Aeroporto.

As investigações apontam que o criminoso aguardava a chegada da vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Após a execução, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta.

O corpo de William foi encontrado no interior do veículo, e o caso passou a ser investigado pelo DHPP, que segue apurando a dinâmica do crime, a motivação e a participação de outros envolvidos.