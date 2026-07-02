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Morre suspeito de participar da emboscada contra o irmão de Eloá Pimentel

Atentado contra o tenente da Rota ocorreu no último sábado, 27

Victoria Isabel
Por
Tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, de 39 anos
Tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, de 39 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem investigado por possível participação indireta na tentativa de homicídio contra o tenente da Rota, Ronickson Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Pimentel, jovem assassinada em 2008, morreu após um confronto com policiais militares da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), na manhã desta quarta-feira, 1º, em Guaianases, na Zona Leste de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram ao local para averiguar uma denúncia sobre o possível envolvimento do homem no atentado contra o oficial, ocorrido no último sábado, 27, em São Caetano do Sul. Durante a abordagem, de acordo com a corporação, o suspeito reagiu armado e foi baleado.

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O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada no 68º Distrito Policial como morte decorrente de intervenção policial e será investigada pela Polícia Civil.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) esclareceu que o homem morto não era apontado como autor direto da tentativa de homicídio contra o tenente Ronickson Pimentel. Conforme a pasta, a ação da Rota teve como objetivo apurar uma denúncia sobre uma eventual participação indireta no crime.

O atentado contra o tenente da Rota ocorreu no último sábado (27) e, segundo a Polícia Civil, foi planejado durante cerca de quatro meses. As investigações apontam que os criminosos monitoraram a rotina do policial desde fevereiro e já identificaram um dos suspeitos de efetuar os disparos.

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Durante as apurações, a polícia localizou o carro utilizado na fuga dos criminosos em um estacionamento de Guaianases. O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A investigação também concluiu que a motocicleta usada no ataque havia sido roubada em março, na Zona Sul da capital paulista, e circulava com uma placa clonada do município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro.

Ronickson Pimentel, irmão de Eloá Pimentel — jovem assassinada em 2008 — permanece internado em estado grave no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, após ser baleado na cabeça. Dois suspeitos de participação no atentado já foram presos.

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Eloá Pimentel polícia militar São Paulo

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