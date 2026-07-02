Acusado de matar homem que voltava de cavalgada na Bahia é preso em SP

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O principal suspeito pelo assassinato de Afonso Sousa Santos, de 30 anos, ocorrido no dia 5 de abril, foi preso na última terça-feira, 30, no município Santana de Parnaíba, em São Paulo. O crime ocorreu no povoado de Arapuã, no município de Tucano, no nordeste baiano.

A ação foi resultado de um trabalho integrado entre Polícia Civil da Bahia, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Tucano e da Polícia Militar de São Paulo.

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O suspeito, de 20 anos, foi localizado por equipes da Força Tática do 20º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo, após informações compartilhadas pela Polícia Civil da Bahia. Ele permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Territorial (DT/Tucano), com o apoio do Núcleo de Inteligência (NI) da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Norte).

Relembre o crime

Afonso Sousa Santos, de 30 anos, foi assasinado a tiros no dia 5 de abril, no povoado de Arapuã, no município de Tucano, no nordeste baiano. A vítima voltava de uma cavalgada na região e conduzia uma motocicleta quando foi surpreendida por dois homens encapuzados que estavam em outra moto.

Os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra o condutor e o passageiro que estava na garupa.

Segundo relatos de familiares na época do ocorrido, Afonso não tinha inimigos, porém era usuário de drogas. No entanto, a motivação do crime ainda não revelada.