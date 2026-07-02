Dois policias militares são baleados durante ataque em Vila Canária

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Dois policiais militares foram baleados na tarde desta quarta-feira (1º), durante um confronto com homens armados em uma localidade conhecida como Baixa da Gia, no bairro Vila Canária, em Salvador. Os soldados faziam parte do moto patrulhamento da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e foram surpreendidos por disparos quando chegaram ao local para verificar uma denúncia, que deu início a uma troca de tiros.

Durante o tiroteio, os soldados identificados com prenomes Pereira e Natanael foram atingidos. Um dos policiais militares foi baleado no ombro, enquanto o outro foi atingido na perna.

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Policiais estão fora de perigo

Os feridos foram levados imediatamente pela guarnição para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). De acordo com o posicionamento oficial da Polícia Militar, os dois agentes já receberam atendimento médico.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que os agentes estão conscientes, apresentam quadro de saúde estável e não correm risco de morte.

Após a ação criminosa, o policiamento reforçado foi determinado na localidade. Diversas viaturas da corporação realizam buscas e incursões para tentar localizar e prender os autores do ataque.