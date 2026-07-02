Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Número de agentes baleados em 2026 chega a 36 em Salvador e RMS

Os números consideram o período entre 1º de janeiro e 1º de julho

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Divulgação | PMSE

Trinta e seis agentes de segurança já foram baleados em Salvador e Região Metropolitana (RMS) em 2026, segundo levantamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado. Os números consideram o período entre 1º de janeiro e 1º de julho.

O número cresceu na tarde desta quarta-feira, 1º, após dois policiais militares serem atingidos durante ação policial em uma localidade conhecida como Baixa da Gia, no bairro Vila Canária, na capital baian.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Os militares foram socorridos, encaminhados para o Hospital Geral Roberto Santos. Em nota enviada ao portal A TARDE, a PM informou que os agentes estão conscientes, apresentam quadro de saúde estável e não correm risco de morte.

Leia Também:

OPERAÇÃO UNHA E CARNE

Pai de deputada, pastor é preso em operação envolvendo facção CV
Pai de deputada, pastor é preso em operação envolvendo facção CV imagem

POLÍCIA

Dois policias militares são baleados durante ataque em Vila Canária
Dois policias militares são baleados durante ataque em Vila Canária imagem

POLÍCIA

2 de Julho conta com 1,3 mil agentes de segurança, aeronaves e drones
2 de Julho conta com 1,3 mil agentes de segurança, aeronaves e drones imagem

10 agentes de segurança morreram

Segundo os dados, dos 36 agentes de segurança baleados, 10 morreram e 26 ficaram feridos.

Entre os atingidos, 32 são policiais militares.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

agentes baleados Polícia Salvador

Relacionadas

Mais lidas