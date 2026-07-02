Número de agentes baleados em 2026 chega a 36 em Salvador e RMS

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Trinta e seis agentes de segurança já foram baleados em Salvador e Região Metropolitana (RMS) em 2026, segundo levantamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado. Os números consideram o período entre 1º de janeiro e 1º de julho.

O número cresceu na tarde desta quarta-feira, 1º, após dois policiais militares serem atingidos durante ação policial em uma localidade conhecida como Baixa da Gia, no bairro Vila Canária, na capital baian.

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Os militares foram socorridos, encaminhados para o Hospital Geral Roberto Santos. Em nota enviada ao portal A TARDE, a PM informou que os agentes estão conscientes, apresentam quadro de saúde estável e não correm risco de morte.

10 agentes de segurança morreram

Segundo os dados, dos 36 agentes de segurança baleados, 10 morreram e 26 ficaram feridos.

Entre os atingidos, 32 são policiais militares.