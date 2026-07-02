Pai de deputada, pastor é preso em operação envolvendo facção CV

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O pastor Márcio Poncio foi preso nesta quinta-feira, 2, pela Polícia Federal (PF). Pai da deputada federal Sarah Poncio (Solidariedade-RJ), o empresário foi alvo da quinta fase da Operação Unha e Carne, juntamente com o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar.

De acordo com informações da PF, a operação apura o suposto vazamento de informações sigilosas para a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e suposto envolvimento do pastor com a Máfia do Cigarro.

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Sua ligação com o caso se deu após a apreensão de listas em poder de Adilsinho, que indicariam registros de supostos pagamentos indevidos no nome de Márcio. Juntamente com doações eleitorais e uma contabilidade ligada à lavagem de dinheiro da Máfia do Cigarro.

Ele foi encontrado pelos agentes federais em um flat na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O pedido de prisão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), juntamente com o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 22 milhões.

Além de Márcio Poncio, outros 14 suspeitos também foram procurados pelos agentes para cumprir os mandados de busca e apreensão, em endereços no Rio de Janeiro e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Quem é Márcio Poncio?

Conhecido nas redes sociais por polêmicas ligadas a vida pessoal e amorosa de seus filhos, Márcio Poncio atua como pastor da Igreja da Nuvem. Ele também é empresário e dono da Gudang Brasil, distribuidora e fabricante de cigarros.

Márcio é casado com Simone Poncio, que está grávida, e é pai da deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade-RJ) e do cantor Saulo Poncio, ex-membro da dupla UM44K.