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Rifeiro e compositor: saiba quem era o homem executado em Hilux em Salvador

Crime aconteceu na noite desta quarta-feira, 13, na Avenida Aliomar Baleeiro

Victoria Isabel
Por
William Rafael Bacelar da Silva
William Rafael Bacelar da Silva -

Executado a tiros na noite desta quarta-feira, 13, na Avenida Aliomar Baleeiro, em Salvador, William Rafael Bacelar da Silva era conhecido nas redes sociais pela atuação no ramo de rifas online.

No Instagram, ele acumulava cerca de 14,6 mil seguidores, onde divulgava diariamente sorteios e premiações sob o nome “Rafa Show Premiações”.

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Segundo relatos publicados pela companheira nas redes sociais, William era formado em Radiologia e estava trabalhando na área, ela também relata que ele trabalhava como compositor e empresário de bandas, tendo músicas gravadas por cantores conhecidos.

De acordo com a publicação, ele buscava manter a regularização das atividades ligadas às rifas com acompanhamento jurídico.

Relembre o caso

William foi morto dentro de uma caminhonete Hilux branca ao chegar no condomínio Recanto dos Pássaros, na região da Estrada Velha do Aeroporto. Conforme apuração inicial, um homem armado aguardava a chegada da vítima e efetuou diversos disparos. Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura autoria e motivação do homicídio.

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Investigação

Equipes da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para atender a ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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Polícia Rifa Salvador

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