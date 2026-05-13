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Idosa morre após grave acidente de carro no bairro de Vila Laura

Mulher de 77 anos foi identificada como Laura Maria

Jair Mendonça Jr. e Victoria Isabel
Por Jair Mendonça Jr. e Victoria Isabel
Colisão aconteceu por volta das 10h30
Colisão aconteceu por volta das 10h30 -

Uma idosa identificada como Laura Maria, de 77 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 13, após um grave acidente de trânsito no bairro de Vila Laura, em Salvador.

De acordo com informações apuradas pelo portal A TARDE, a colisão aconteceu por volta das 10h30, na Rua Deputado Cristóvão Ferreira, e envolveu um veículo modelo Gol e um Vitara. Com o impacto da batida, os dois carros ficaram destruídos.

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Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o condutor do Vitara percebeu que o Gol, dirigido pela idosa, seguia desgovernado e tentou evitar a colisão, mas não conseguiu impedir o acidente.

Imagem ilustrativa da imagem Idosa morre após grave acidente de carro no bairro de Vila Laura
| Foto: Jair Mendonça/Ag. A TARDE

Equipes de atendimento foram acionadas, mas Laura Maria não resistiu aos ferimentos. Familiares da vítima chegaram ao local pouco depois da ocorrência e acompanharam a situação.

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As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

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acidente idosa Salvador

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