SALVADOR
Idosa morre após grave acidente de carro no bairro de Vila Laura
Mulher de 77 anos foi identificada como Laura Maria
Uma idosa identificada como Laura Maria, de 77 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 13, após um grave acidente de trânsito no bairro de Vila Laura, em Salvador.
De acordo com informações apuradas pelo portal A TARDE, a colisão aconteceu por volta das 10h30, na Rua Deputado Cristóvão Ferreira, e envolveu um veículo modelo Gol e um Vitara. Com o impacto da batida, os dois carros ficaram destruídos.
Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o condutor do Vitara percebeu que o Gol, dirigido pela idosa, seguia desgovernado e tentou evitar a colisão, mas não conseguiu impedir o acidente.
Equipes de atendimento foram acionadas, mas Laura Maria não resistiu aos ferimentos. Familiares da vítima chegaram ao local pouco depois da ocorrência e acompanharam a situação.
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As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.