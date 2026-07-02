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BAHIA

Filha é presa suspeita de furtar dinheiro e bens da mãe na Bahia

Investigação aponta que os furtos eram recorrentes

Beatriz Santos
Por
Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

Uma mulher de 41 anos foi presa na quarta-feira, 1º, no distrito de Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro, suspeita de furtar dinheiro e outros bens da própria mãe. Segundo a Polícia Civil da Bahia, os crimes teriam sido praticados de forma recorrente, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade da vítima.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido após equipes policiais localizarem a investigada durante diligências realizadas na região. Conforme as investigações, os furtos aconteciam dentro da residência da mãe.

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Investigação apontou furtos recorrentes

De acordo com a Polícia Civil, a mulher é investigada por subtrair dinheiro e diversos bens da vítima ao longo do período em que convivia com ela.

As apurações indicam que os crimes eram praticados repetidamente, circunstância que motivou o pedido da prisão preventiva.

Após o cumprimento do mandado, a investigada passou pelos exames legais e permanece custodiada, à disposição do Poder Judiciário.

A operação foi realizada por equipes do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Descobrimento) e do Serviço de Investigação (SI) da 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro).

Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos e das circunstâncias envolvendo os furtos atribuídos à suspeita.

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