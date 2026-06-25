Quase 100 pessoas são atendidas na Bahia por queimaduras no São João

Siga o A TARDE no Google

Hospitais da Bahia atenderam 99 pessoas vítimas de queimaduras durante o período de São João, entre a última sexta-feira, 19, e a manhã desta quinta, 25. Segundo Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), no ano passado foram registradas 72 ocorrências do tipo no mesmo período.

Neste ano, foram contabilizadas queimaduras por:

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

27 por fogos ou fogueiras;

58 por explosão de bomba;

14 por guerra de espadas.

HGE liderou casos

O Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, foi a unidade que recebeu o maior volume de atendimentos, ao todo 58 pessoas deram entrada. Também referência no tratamento de queimados, o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus recebeu 16 pacientes.

Os demais atendimentos foram registrados nos seguintes locais:

Hospital Geral de Vitória da Conquista (7);

Hospital Regional Dr Mário Sobrinho (2), em Irecê;

Hospital Regional de Juazeiro (2);

Hospital Regional de Paulo Afonso (2);

Hospital Geral Prado Valadares (8), em Jequié;

Hospital Geral Clériston Andrade (2), em Feira de Santana;

Hospital Geral Santa Tereza (1), em Ribeira do Pombal;

Hospital Estadual de Jaguaquara (1).

O planejamento e o reforço das equipes fizeram com que as unidades hospitalares conseguissem dar conta da demanda durante o São João”, garantiu a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

Quase 60 mil testes para detecção de ISTs

Durante o período, a Sesab também ampliou as ações de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Os postos de testagem montados pela Sesab realizaram 58.834 testes para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C.

Dos testes realizados, 652 tiveram resultado positivo, sendo 30 reagentes para HIV, 16 para hepatite B, 18 para hepatite C e 588 para sífilis. Ao todo 193 pessoas optaram por iniciar o tratamento da sífilis nos próprios postos de testagem.

Foram 16 postos de testagem montados pela Sesab, nos municípios Alagoinhas, Amargosa, Brumado, Cruz das Almas, Camaçari, Cachoeira, Conceição do Jacuípe, Eunápolis, Guanambi, Ibicuí, Irecê, Itabuna, Itapetinga, Seabra, Senhor do Bonfim e Serrinha.

Em Itabuna, os atendimentos irão do dia 25 ao dia 28, no Itapedro. Em Eunápolis o serviço será disponibilizado de 1º a 4 de julho durante o Pedrão 2026.

Ocorrências de emergências

Os dois postos de saúde montados em Salvador, um em Paripe e outro no Pelourinho, para atendimento às emergências, registraram 169 entradas, sendo 169 no Pelourinho e 27 em Paripe, onde a festa foi no período de 19 a 21 de junho.

A maior parte das ocorrências foi por conta de cefaléia, dor abdominal e intoxicação alcoólica.