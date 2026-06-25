São João de Cruz das Almas reúne 100 mil pessoas no último dia

O São João de Cruz das Almas encerrou sua programação na quarta-feira, 24, reunindo cerca de 100 mil pessoas no Circuito Luiz Gonzaga para uma noite marcada por música, tradição nordestina e muita celebração.

Além dos shows de grandes artistas, o público acompanhou a transmissão ao vivo da vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0, em partida válida pela Copa do Mundo de 2026.

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A programação começou com Tony Salles, que misturou sucessos do pagode baiano com clássicos juninos. Em um dos momentos mais marcantes da apresentação, Tony desceu do palco para ficar ainda mais próximo dos fãs.

Na sequência, o romantismo tomou conta do Circuito Luiz Gonzaga com o show de Pablo. O artista embalou a multidão com sucessos que marcaram sua trajetória e despertaram a nostalgia do público.

Um dos pontos altos da apresentação foi a participação especial do cantor Nenho, que dividiu o palco com Pablo em um momento bastante celebrado pelos fãs.

A transmissão da partida entre Brasil e Escócia levou ainda mais emoção ao palco principal da festa. Em clima de torcida, milhares de pessoas acompanharam a vitória brasileira e comemoraram cada gol como parte da grande celebração que tomou conta da cidade.

Após o jogo, a banda Mastruz com Leite subiu ao palco e levou o público a uma verdadeira viagem pela história do forró. Com um repertório repleto de clássicos que marcaram gerações, o grupo promoveu um encontro entre tradição, memória afetiva e muita animação, reforçando a essência junina que faz do São João de Cruz uma das maiores festas do país.

Na sequência, Dorgival Dantas deu continuidade à celebração com um show marcado pela valorização da cultura nordestina. Referência da música regional e um dos maiores nomes do forró contemporâneo, o cantor levou ao palco os maiores clássicos de sua carreira, fazendo o público cantar e dançar ao som de sucessos que atravessam gerações e são presença garantida nos festejos juninos.

Encerrando os festejos juninos de 2026, Gustavo Mioto subiu ao palco pela primeira vez na história do São João de Cruz. O cantor levou ao público seus principais sucessos e fechou a programação.