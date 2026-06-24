Em clima de Copa, Pelourinho encerra São João com Alceu Valença

Em clima de Copa do Mundo e embalado pela vitória do Brasil sobre a Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026, milhares de pessoas lotaram o Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, para o último dia de atrações do São João do Governo do Estado.

A despedida da festa reuniu diferentes ritmos e públicos, com apresentações de Limão com Mel, Olodum e o mais esperado da noite, o cantor Alceu Valença, entre outras atrações que mantiveram o arrasta-pé até o fim da programação.

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Antes de subir ao palco, Alceu Valença destacou a relação afetiva com o público baiano e com a tradição junina que marca sua carreira. “Para mim é um prazer muito grande vir várias vezes ao Pelourinho para cantar nas festas juninas. Eu carrego comigo a tradição e o amor que tenho pela festa junina, pelo xote, pelo xaxado e pelo baião. Aqui vou cantar músicas de minha autoria e também de Jackson do Pandeiro e Gonzagão”, disse o artista sobre o repertório, que inclui músicas da turnê “80 Girassóis”, além de clássicos do forró e homenagens.

Alceu Valença agitou última noite do São João no Pelourinho. - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Moradora de Morro do Chapéu, Fátima Homero não perdeu a oportunidade de acompanhar um dos seus artistas preferidos. Ela destacou a expectativa para o show e a relação com o São João no Pelourinho. “Vim ver Alceu Valença, que é uma das atrações que eu já tenho costume de acompanhar aqui no Pelourinho. A expectativa estava mil. O São João é a minha festa favorita”, afirmou.

Além do cantor pernambucano, o Olodum também marcou presença na noite de encerramento, reforçando a mistura de ritmos que tomou conta do Centro Histórico durante os festejos. O vocalista Lazinho falou sobre a importância da participação do grupo e a tradição construída ao longo dos anos no São João do Pelourinho.

“A responsabilidade é muito grande. O Olodum é fundado aqui no Centro Histórico, então antigamente só a gente fazia festa. Agora, o Governo do Estado também nos ajuda a realizar essa celebração, e a gente fica muito feliz em participar mais um ano, mantendo viva essa tradição do São João no Pelourinho”, afirmou.

Programação diversificada

A programação se espalhou por sete espaços no Centro Histórico, incluindo o Largo do Pelourinho, as praças Tereza Batista, Quincas Berro D’Água e Pedro Archanjo, além da Praça das Artes, Terreiro de Jesus e o tradicional Coreto. Ao todo, cerca de 50 atrações estiveram distribuídas pelos palcos, garantindo uma programação diversa e marcada pelo forró e pela música popular nordestina.

Entre os nomes que passaram pelos palcos estiveram Limão com Mel, Lairton dos Teclados, Calango Aceso, Oswaldinho da Sanfona, Avião das Antigas, entre outros artistas que ajudaram a encerrar os festejos juninos no Pelourinho.