São João injeta R$ 2,3 bilhões e acelera inclusão financeira na Bahia

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Muito além de uma tradição cultural, o São João consolidou-se como o principal motor econômico sazonal da Bahia. Em 2025, os festejos juninos registraram marcas históricas, transformando cidades de todas as regiões do estado em polos de turismo, comércio e entretenimento.

O impacto econômico foi transversal, aquecendo de forma expressiva os setores de hotelaria, transporte, alimentação, vestuário e serviços de apoio.

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Dados

De acordo com dados da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), mais de 1,8 milhão de visitantes circularam pelo território baiano durante o período, injetando cerca de R$ 2,3 bilhões na economia estadual.

O resultado superou os recordes anteriores registrados em 2024 e chancelou o evento como uma das maiores movimentações financeiras do país.

Resultado superou recordes anteriores registrados em 2024 - Foto: Júnior Fotografia

Avanço digital

Para além dos grandes números do turismo, o São João tem atuado como um catalisador de inovação financeira na base da pirâmide econômica. A rotina de pequenos empreendedores, barraqueiros e ambulantes passou por uma profunda transformação com a consolidação dos meios digitais de pagamento.

O uso massivo do Pix, de carteiras digitais e de maquininhas de cartão reduziu a dependência do dinheiro em espécie, garantindo maior segurança e agilidade no chão da festa.

Este forte aquecimento no faturamento de curto prazo tem estimulado um novo comportamento na população: o interesse por planejamento financeiro e por alternativas de investimento, ampliando a inclusão bancária e econômica rumo ao interior do estado.

O fenômeno é acompanhado de perto por analistas do mercado. Para Rodrigo Icó, líder da XP na Bahia, a descentralização da informação tem sido o principal vetor dessa mudança.

“O acesso ao mercado financeiro nunca foi tão amplo. Hoje, a informação chega a públicos que antes estavam distantes desse universo, permitindo que mais pessoas conheçam alternativas para proteger e fazer crescer seu patrimônio”, avalia o especialista.

Perfil do investidor

Essa tendência acompanha o amadurecimento do mercado local. Dados da B3 apontam que a Bahia conta atualmente com mais de 242 mil investidores pessoa física, que somam mais de R$ 15 bilhões em custódia.

O avanço das plataformas digitais tem impulsionado a busca por produtos de renda fixa e variável que superem os rendimentos da tradicional caderneta de poupança.

Icó destaca que o ganho extraordinário do período junino representa uma oportunidade estratégica para os negócios locais.

“Muitos empreendedores registram aumento expressivo no faturamento. O desafio é utilizar parte desse resultado para fortalecer a gestão, investir na expansão e construir uma reserva que permita atravessar os meses de menor movimento”, orienta.

Embora o investidor baiano ainda preserve traços de forte conservadorismo, o mercado nota uma abertura gradual para a diversificação de portfólios.

No interior, onde a confiança mútua e o relacionamento pessoal continuam sendo fatores decisivos na tomada de decisão, a proximidade com o cliente tem sido a chave para a expansão dos serviços financeiros e da educação financeira de longo prazo.